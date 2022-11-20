拜登补贴政策胜特朗普 欧盟：为什么最受伤的是我

（德国之声中文网）对于瑞典绿色电池制造商Northvolt来说，选择在欧洲最大的汽车制造国——德国建造电池生产厂原本是一件理所当然的事。但是美国总统拜登签署的《通胀削减法案》（IRA）为绿色科技生产商提供高额补贴的新法规，让Northvolt公司开始变得犹豫不决。

该公司首席执行官卡尔森（Peter Carlsson）说，如果Northvolt在美国建造一家生产电动车电池的工厂，将会获得高达8亿欧元的补贴。

美国给出的补贴数额是德国政府可以拿出来的补贴的4倍。再加上美国能源价格比德国便宜得多，Northvolt正在考虑推迟在德国北部城市海德（Heide）建造电池生产厂的计划。

卡尔森坦承：“现在我们可能会优先考虑在美国的扩张，而不是在欧洲。”

最近几周，其他一些公司的高管也都表达了类似的看法。有迹象表明，拜登在今年8月份签署的价值4300亿美元的《通胀削减法案》开始对绿色技术的投资产生吸引力，并让这些投资开始远离欧洲的制造业大国。

《通胀削减法案》给与与绿色技术相关的投资税收减免优惠，同时也为购买在北美地区生产的电动车及其它绿能消费品提供大幅优惠。

美国是德国汽车出口的主要市场。在《通胀削减法案》的补贴政策之下，德国汽车制造商及供应商都成为该法案的最大受害者之一。

德国工商大会（DIHK）10月所做的一项调查显示，39%的受访企业表示希望增加在美国的投资，相比之下希望增加在欧洲投资的企业比例为32%。

德国工商大会外贸主管特莱尔（Volker Treier）在接受路透社采访时说，美国德国商会已经注意到，德国在美国的投资正在增加，汽车行业尤为明显。

西门子能源全球首席执行官布鲁赫（Christian Bruch）说：“如果我们什么都不做，出走美国的企业就会变得更多。”

德国经济部长哈贝克在接受《商报》采访时说，“新一代技术不选择留在欧洲的风险浪潮”是存在的。他认为，创新是帮助欧洲摆脱能源危机的关键。

德国社民党党主席克林拜尔（ Lars Klingbeil ）对路透社表示，工业界的就业岗位可能“会从德国和欧洲消失”。

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欧美在豁免问题上争执不休

德国经济部长哈贝克和法国经济财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）上周共同敦促欧洲对美国《通胀削减法案》做出强硬回应。他们说，《通胀削减法案》违反了世贸组织的规则。

10月25日，中俄两国代表在世贸组织货物贸易理事会上对《通胀削减法案》表达了关切。但是到目前为止，还没有哪个国家就《通胀削减法案》可能引起的不公平竞争向世贸组织提起诉讼。

欧盟和美国正在进行谈判。美国可能会撤销该法案的部分内容，或者效仿墨西哥和加拿大的做法，为欧洲公司获取相关豁免。

法国总统马克龙也会在本周访美的时候努力说服华盛顿方面，特别是西方盟友共同面对来自中国日益加强的竞争的时候，削弱欧洲国家公司的法案不符合同盟共同利益。

相关问题将在12月5日召开的欧盟-美国贸易和技术委员会会议上进行商讨并寻求解决。

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调整产业政策？

德国目前对欧洲自满情绪的批评和要求引入措施以提高竞争力的呼声越来越高。

德国经济部长哈贝克说，“更加快速的（项目）决策、适当的补贴和其它针对公司企业的财政支持”是当前较为可行的解决方案。

他说，欧洲本身拥有大量资金可以为成员国绿色科技产业提供投资补贴，但问题存在于如何快速调动并从地区和国家主管部门获得必要的许可。

德国绿色电池公司CMBlu Energy首席执行官盖格勒（Peter Geigle）在接受《法兰克福汇报》采访时说，时间压力是迫使其公司在美国设厂的主要原因。他说：“我们无法承受在欧洲要花12年的时间建设一座氢工厂的时间成本。”

大众汽车轿车首席执行官舍费尔（Thomas Schäfer）周一指责欧盟仍在坚持过时且充满官僚主义作风的国家援助政策，虽然推动了地区发展，但对工业整体发展没有提供必要的保护和改造。

他表示，欧洲亟需新政策工具来避免当地的去工业化风险，“我们已经没有时间可以浪费了”。

（路透社）

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