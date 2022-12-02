 拜登：若俄國有意停戰可與普京會談 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜登：若俄國有意停戰可與普京會談

美國及法國總統在雙邊會議後發表聯合聲明，強調要俄羅斯為其入侵行為負責，並共同應對中國帶來的挑戰及地緣政治風險。拜登更首次鬆口，表示在特定前提下，他願意與俄羅斯總統展開對話。

拜登12月1日在美國及法國的聯合發布會上發表對俄羅斯的立場。

拜登12月1日在美國及法國的聯合發布會上發表對俄羅斯的立場。

（德國之聲中文網）路透社報導，美法兩國領導人週四（12月1日）在白宮舉行雙邊會談後，就俄烏戰爭提出了統一戰略，美國總統拜登（Joe Biden）表示，如果俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有意願停止入侵烏克蘭，他將與對方對話。

自從俄羅斯2月對烏克蘭發動入侵以來，拜登一直抵制與普京談話，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則一直保持著與普京的溝通管道。

拜登在與馬克龍的聯合新聞發布會上說：「我準備好了。如果他（普京）願意談，就來釐清他願意做些什麼。」但拜登強調，他沒有「迫在眉睫的計畫」要與普京對話，並且只會在與北約盟友協商過的情況下與對方交涉，同時誓言自己不會做出任何損害烏克蘭利益的事情。

馬克龍則表示，他將繼續與普京對話，以「努力防止局勢升級，並取得一些具體的成果」，例如確保核電廠的安全。聲明指，美法將致力於讓俄羅斯為「其正規武裝部隊在烏克蘭犯下的暴行和戰爭罪」負責

另外，法新社1日報導，雙邊會談的內容也提及對華戰略。在3000多字的聯名聲明中，美國及法國表示，雙方已達成共識要互相協調合作以應對中國帶來的「挑戰」，包括對人權的尊重，同時也呼籲各國重視台灣海峽的和平穩定性。

同時兩國領導人也一致同意，應在氣候變遷等重要全球議題上與中國建立合作關係。

馬克龍11月29日赴美進行為期3天的國是訪問，並與拜登舉行雙邊會談。

馬克龍11月29日赴美進行為期3天的國是訪問，並與拜登舉行雙邊會談。

盼解決貿易分歧

會晤前夕，馬克龍在與美國議員舉行的一場會議上，尖銳批評美國國會通過的《通膨削減法案》。該法案為美國製造的產品提供大量補貼，但可能對歐洲經濟造成打擊，被歐洲視為一項「不公平」的法案。

對此，拜登向馬克龍承諾會對該法案進行修改。 「我們可以透過一些調整，從根本上使歐洲國家更容易參與和或自力更生。」他並補充說，他和馬克龍花了很長的時間討論就這個議題，但目前尚未說明具體的調整方向。

馬克龍表示，他這趟訪美的目的，並不是在要求美國為法國的經濟利益「提供破例條件」，而是「來闡述這項法規對我們產生的影響及後果」，並強調美國和其歐洲盟友「重新同步」彼此的戰略是很重要的。

（路透社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

President Joe Biden and French President Emmanuel Macron talk as they walk along the Colonnade of the White House in Washington, Thursday, Dec. 1, 2022. (Jim Watson/Pool Photo via AP)

评论：欧洲人必须做好自家的事情 02.12.2022

拜登不肯做出半点让步：在法国总统对美国开展的国事访问期间，拜登明确表示，欧洲人要想在绿色转型方面取得成功，只能依靠自己。德国之声记者Ines Pohl发表评论认为，在涉及经济利益问题上，拜登的首选永远只能是美国，欧洲人必须对此有清醒的认识。

Die Kombo zeigt Russlands Präsident Wladimir Putin (Foto von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik über AP) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin haben nach Angaben aus Moskau wieder miteinander telefoniert. +++ dpa-Bildfunk +++

肖尔茨与普京通话 G7对俄油限价 03.12.2022

时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。

FILE - French President Emmanuel Macron whispers to U.S. President Joe Biden following their dinner at the G7 Summit in Elmau, Germany, June 26, 2022. Macron is heading to Washington for the first state visit of Biden’s presidency—a reviving of diplomatic pageantry that had been put on hold because of the COVID-19 pandemic. (AP Photo/Susan Walsh, File)

馬克龍將見拜登 批美國補貼或「分裂西方」 01.12.2022

美國總統拜登和法國總統馬克龍週四將會晤，兩人歡慶美法關係200多年歷史的同時，背後卻醞釀著《通膨削減法案》引發的跨大西洋貿易爭端。會晤前夕，馬克龍抨擊法案可能「分裂西方」，希望說服拜登撤回法案。

广告

媒体看中国

Vor dem Kongress der Kommunistischen Partei Chinas - Xi Jinping

德语媒体：失控的病毒

上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。  