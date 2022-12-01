拜登：若俄國有意停戰可與普京會談

（德國之聲中文網）路透社報導，美法兩國領導人週四（12月1日）在白宮舉行雙邊會談後，就俄烏戰爭提出了統一戰略，美國總統拜登（Joe Biden）表示，如果俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有意願停止入侵烏克蘭，他將與對方對話。

自從俄羅斯2月對烏克蘭發動入侵以來，拜登一直抵制與普京談話，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則一直保持著與普京的溝通管道。

拜登在與馬克龍的聯合新聞發布會上說：「我準備好了。如果他（普京）願意談，就來釐清他願意做些什麼。」但拜登強調，他沒有「迫在眉睫的計畫」要與普京對話，並且只會在與北約盟友協商過的情況下與對方交涉，同時誓言自己不會做出任何損害烏克蘭利益的事情。

馬克龍則表示，他將繼續與普京對話，以「努力防止局勢升級，並取得一些具體的成果」，例如確保核電廠的安全。聲明指，美法將致力於讓俄羅斯為「其正規武裝部隊在烏克蘭犯下的暴行和戰爭罪」負責。

另外，法新社1日報導，雙邊會談的內容也提及對華戰略。在3000多字的聯名聲明中，美國及法國表示，雙方已達成共識要互相協調合作以應對中國帶來的「挑戰」，包括對人權的尊重，同時也呼籲各國重視台灣海峽的和平穩定性。

同時兩國領導人也一致同意，應在氣候變遷等重要全球議題上與中國建立合作關係。

盼解決貿易分歧

會晤前夕，馬克龍在與美國議員舉行的一場會議上，尖銳批評美國國會通過的《通膨削減法案》。該法案為美國製造的產品提供大量補貼，但可能對歐洲經濟造成打擊，被歐洲視為一項「不公平」的法案。

對此，拜登向馬克龍承諾會對該法案進行修改。 「我們可以透過一些調整，從根本上使歐洲國家更容易參與和或自力更生。」他並補充說，他和馬克龍花了很長的時間討論就這個議題，但目前尚未說明具體的調整方向。

馬克龍表示，他這趟訪美的目的，並不是在要求美國為法國的經濟利益「提供破例條件」，而是「來闡述這項法規對我們產生的影響及後果」，並強調美國和其歐洲盟友「重新同步」彼此的戰略是很重要的。

（路透社、法新社）

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