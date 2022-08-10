拜登：芯片制造是关乎美国国家安全的问题

（德国之声中文网）美国总统拜登周五（9月9日）出席俄亥俄州一家半导体工厂的开工仪式时说，面对自信满满的中国，制造复杂的计算机芯片是美国的国家安全问题。

这是英特尔公司计划耗资200亿美元建造的工厂。拜登说：“所有这些都符合我们的经济利益，也符合我们的国家安全利益。”

拜登此行是为了凸显在他要求下最近通过的“芯片法案”，该法案将拨出520亿美元用于推动美国半导体生产。他称这项倡议是美国和中国之间更广泛竞争的一部分。

“毫不奇怪，……中共积极游说美国企业反对这项法律。”拜登说。在他的身后，大型机器赫然可见。

拜登还称，美国需要最先进的工程技术“用于未来的武器系统，这些武器系统只会更加依赖计算机芯片”，“不幸的是，我们在美国生产的这种先进芯片是零”。

拜登此行的目的也是为即将到来的11月中期选举吸引更多的选票。

俄亥俄州是一个所谓的锈带州，本地蓝领工人历来倾向于投票给民主党，但随着那里工业的衰落，以及他们感觉被全球化抛弃，他们转而支持共和党和特朗普。

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岸田文雄将赴美会拜登

另据路透社周六报道，日本首相岸田文雄计划在9月20日前后与美国总统拜登举行会晤，商讨东亚安全议题。





共同社援引美日政府知情人士报道，中国对台湾不断增加施压，朝鲜有关核试验的威胁，以及俄罗斯对乌克兰的侵略战争将是两位领导人在参加联合国大会期间举行双边会晤将要讨论的话题。



据悉，岸田文雄预计会陪同日本德仁天皇飞往英国，参加伊丽莎白女王的葬礼，随后再出访美国。此前，拜登已经表示，将会出席女王的葬礼。

（法新社、路透社）

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