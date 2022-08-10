 拜登：芯片制造是关乎美国国家安全的问题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜登：芯片制造是关乎美国国家安全的问题

拜登称，美国需要最先进的工程技术“用于未来的武器系统”，他还警告称，中共积极游说美国企业反对华盛顿通过的“芯片法案”。另据共同社报道，日本首相岸田文雄计划在9月20日前后与美国总统拜登举行会晤，商讨东亚安全议题。

拜登：不幸的是，我们在美国生产的先进芯片是零

拜登：不幸的是，我们在美国生产的先进芯片是零

（德国之声中文网）美国总统拜登周五（9月9日）出席俄亥俄州一家半导体工厂的开工仪式时说，面对自信满满的中国，制造复杂的计算机芯片是美国的国家安全问题。

这是英特尔公司计划耗资200亿美元建造的工厂。拜登说：“所有这些都符合我们的经济利益，也符合我们的国家安全利益。”

拜登此行是为了凸显在他要求下最近通过的“芯片法案”，该法案将拨出520亿美元用于推动美国半导体生产。他称这项倡议是美国和中国之间更广泛竞争的一部分

“毫不奇怪，……中共积极游说美国企业反对这项法律。”拜登说。在他的身后，大型机器赫然可见。

拜登还称，美国需要最先进的工程技术“用于未来的武器系统，这些武器系统只会更加依赖计算机芯片”，“不幸的是，我们在美国生产的这种先进芯片是零”。

拜登此行的目的也是为即将到来的11月中期选举吸引更多的选票。

俄亥俄州是一个所谓的锈带州，本地蓝领工人历来倾向于投票给民主党，但随着那里工业的衰落，以及他们感觉被全球化抛弃，他们转而支持共和党和特朗普。

延伸阅读：客座评论-中美芯片争锋，未来花落谁家？

岸田文雄将赴美会拜登

另据路透社周六报道，日本首相岸田文雄计划在9月20日前后与美国总统拜登举行会晤，商讨东亚安全议题。

今年5月，拜登访日时与岸田文雄品茶

今年5月，拜登访日时与岸田文雄一起品茶



共同社援引美日政府知情人士报道，中国对台湾不断增加施压，朝鲜有关核试验的威胁，以及俄罗斯对乌克兰的侵略战争将是两位领导人在参加联合国大会期间举行双边会晤将要讨论的话题。

据悉，岸田文雄预计会陪同日本德仁天皇飞往英国，参加伊丽莎白女王的葬礼，随后再出访美国。此前，拜登已经表示，将会出席女王的葬礼。

（法新社、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

德企自己造晶片 博世斥巨資建現代化工廠

DW.COM

美国政府：受资助科企不得在华建设“先进技术”工厂

美国政府正在“建起围栏”，宣布从联邦政府接受资金支持的美国科技公司将被禁止在10年内在中国建厂投产“先进技术”。  

美国对华人工智能芯片限制再加码

美國芯片公司英偉達（NVIDIA）和AMD日前接獲美國政府下達新的出口許可要求，將暫停旗下AI芯片對中國發貨，但部分芯片开发仍在中国进行。华府新政导致相关公司股價下跌，英偉達更是业务损失高達4億美元。  

拜登簽署芯片法案 視其為美國重要時刻

美國總統拜登9日簽署了受各界關注多時的芯片法案，未來將挹注520億美元策進美國半導體產業的發展。他將近期美國國會通過的一連串法案視為重要突破。  

相关内容

President Joe Biden signs H.R. 4346, The CHIPS and Science Act of 2022, which will subsidize domestic semiconductor manufacturing an invest billions in science and technology innovation, surrounded by members of the House and Senate on the South Lawn of the White House in Washington, DC on Tuesday, August 9, 2022. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WAP20220809321 BONNIExCASH

拜登簽署芯片法案 視其為美國重要時刻 10.08.2022

美國總統拜登9日簽署了受各界關注多時的芯片法案，未來將挹注520億美元策進美國半導體產業的發展。他將近期美國國會通過的一連串法案視為重要突破。

US President Joe Biden holds a microchip as he speaks before signing an executive order on securing critical supply chains, in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, February 24, 2021. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

美國《芯片法案》對兩岸半導體產業衝擊幾何？ 11.08.2022

美國總統拜登週二簽署《芯片法案》，劍指中國。這項被拜登稱作「一世代才有一次的投資美國機會」，對兩岸半導體產業可能帶來什麼影響？能如拜登所說，為美國贏得本世紀的經濟競爭嗎？

US President Joe Biden speaks virtually during a meeting with CEOs and labor leaders regarding the Chips Act, in the South Court Auditorium of the Eisenhower Executive Office Building, next to the White House, in Washington, DC, on July 25, 2022. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

抗衡中國科技崛起 美國會通過芯片法案 29.07.2022

繼參議院之後，美國眾議院週四（7月28日）通過補貼國內半導體的芯片法案，力圖抗衡中國。目前，該法案已送往白宮，等待總統拜登簽字生效。

广告

媒体看中国

习近平与普京2022年2月曾在北京举行会谈

德语媒体：习近平会普京 联手对抗西方

中国国家主席习近平两年半未曾踏出国门。疫情后首次出访，习近平将前往乌兹别克斯坦会晤普京。德语媒体指出，这次会晤具有高度象征意义。  