 拜登致电马克龙 美防长与日韩盟友通话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.01.2021

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时政风云

拜登致电马克龙 美防长与日韩盟友通话

在前总统特朗普主政时期，美国与其他国家的关系陷入低点。新总统拜登上任后，致力于恢复与他国的信任与合作。

USA | Kabinettsmitglieder | Lloyd Austin

奥斯汀是美国历史上首位非裔国防部长

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美国新总统拜登入主白宫，欧美是否即将重修旧好？观察家们一致认为，拜登执政后许多情况会好转，但并不是一切都能有所改变。唯一可以肯定的是，欧洲必须成为更具吸引力的伙伴。

美国新总统拜登宣誓就职，很多外交重任亟待解决。德语媒体分析指出，拜登能否像他在选战中宣称的那样对华采取强硬路线，还有待观察。可以肯定的是，他不会再像当年担任副总统的时候那样盛赞习近平是“改革者”了。

美国总统拜登24日与部分民主党与共和党议员针对总额1.9万亿美元的新冠纾困方案进行电话协商，据传各方达成初步共识，认定最重要的是疫苗生产与有效分配疫苗。

(德国之声中文网) 美国总统拜登上任后致力于与盟国修复关系。周日(1月24日)，拜登与法国总统马克龙进行通话，承诺共同对抗新冠疫情、协助世界经济复苏。

白宫声明表示，拜登也在谈话中强调致力于加强跨大西洋伙伴关系，包括透过北约、或透过美国与欧盟的伙伴关系。

拜登就职总统后也已经陆续与加拿大、英国、墨西哥等国家元首通过电话。

在拜登上任前，马克龙因打算对美国科技公司课征「数字税」引发美国前总统特朗普不满，使得美国与法国的关系陷入紧张。

美国防长巩固邦谊

美国新任国防部长奥斯汀(Lloyd J. Austin III)1月23日分别与日本防卫大臣与韩国国防部长官通电话，确认美国与日、韩的同盟关系。 

奥斯汀在通话中与日本防卫大臣岸信夫通话时，重新确认了尖阁诸岛适用于《美日安保条约》第五条。《美日安保条约》的第五条规定，美日任何一方若受到攻击，另一方将依照本国宪法采取行动。美国也称继续反对任何单方面改变东中国海现状的企图。

被日本称为尖阁诸岛(Senkaku Islands)的岛屿，在中国和台湾却被称作钓鱼台列屿，三方都声称拥有该岛屿的主权。

此外，在奥斯汀1月23日与韩国国防部长徐旭的通话当中，双方重申美韩坚不可摧的关系，以及两国密切合作的重要性。在电话中，徐旭恭喜奥斯汀获得任命，奥斯汀则再度强调美方以美韩共同戰略部署与美国的震慑能力防卫韩国。

国防部声明称，两国国防部长还针对了一系列议题进行了广泛讨论并交换意见。双方都注意到维持稳固戰略联盟的需求，维持法治的国际秩序的重要性，也同意加强合作对抗共同威胁。

张慈/杨威廉 (综合报导)

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默克尔谈拜登时代德美关系

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