拜登胜选  各国元首说什么？

（德国之声中文网）美国民主党候选人拜登胜出大选，将成为美国第46任总统，多国元首纷纷致贺。

德国总理默克尔在推特发文恭贺，表示期待与他合作，又指如果要战胜当前的种种挑战，德国与美国的跨大西洋友谊是不可或缺的。

英国首相约翰逊恭贺拜登当选总统，以及其副手贺锦丽的「历史性成就」。约翰逊形容美国是英国的最重要盟友，他期待双方在多个共同优先领域上密切合作，包括气候变化丶贸易和安全问题。

加拿大总理杜鲁多表示，美加是亲密的朋友丶伙伴和盟友，在世界舞台上有独一无二的关系，期待与美国新政府合作。

法国总统马克龙说，法国与美国有很多工作要做，以克服当今的挑战，「让我们一起努力」。

拜登是爱尔兰裔移民後代，爱尔兰总理马丁表示，拜登是爱尔兰的真正朋友，期待与拜登合作，也欢迎他回家。

澳大利亚总理莫里森说，澳美同盟是深刻而持久的，建立在共同价值观上，他期待与拜登合作，共同面对世界上的诸多挑战。

新西兰总理阿德恩表示，将继续在多方面与美国合作，并提到拜登在竞选活动中表明「在新冠疫情和气候变化等全球问题上，我们有共同利益」。

印日韩台恭贺 中国未有反应

亚洲方面，印度总埋莫迪特别祝贺有印度血统的贺锦丽的破天荒成就，有信心印美关系将更强大。

日本首相菅义伟祝贺拜登，表示期待与对方合作，继续强化日美同盟，确保印太地区的和平丶自由和繁荣。

南韩总统文在寅指，韩美联盟坚如磐石，非常期待为共同价值而合作，他又在推特贴文引用美韩联合司令部口号「共同前进」（Katchi Kapshida，같이 갑시다）。

台湾总统蔡英文在推特上转发今年1月11日拜登恭贺她当选的帖文，表示「这次轮到我恭贺拜登及贺锦丽当选」。她指出，双方关系建立在的强健的价值观上，期待共同合作，深化双方的友谊和对国际社会的贡献。

在中国，国家主席习近平在截稿前尚未恭贺拜登，外交部也未对大选结果作出回应。

伊朗首席副总统贾汉吉里则表示，「特朗普及其冒险丶好战的政府终於结束」，希望看到美国具破坏性的政策将有所改变。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 再次和谐起来？ 这是默克尔与拜登在2009年11月的照片，这位德国总理看上去心情大好。当时默克尔刚刚在美国国会发表了讲话，而时任美国副总统拜登几句话就把默克尔逗笑了。时隔11年，一些人希望这次拜登当选，能够恢复德美之间的友谊。毕竟，默克尔与拜登相处起来，应该比和特朗普要容易不少。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 一脸冷漠 这是2019年底北约峰会间隙两人会面时的图片，两人看起来关系不太好。无论是伊朗问题，还是贸易问题或者北约，默克尔与特朗普在许多问题上的看法相距甚远。两人不仅无法认同对方的政治主张，外界认为两人的私人关系也很紧张。美国CNN曾引述消息人士称，特朗普曾在与乌克兰总统通话时，称默克尔“笨”，受俄罗斯的摆布。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 这里到底谁说得算？” “这是2018年6月加拿大的G7峰会上。当时这张照片引发全世界的讨论。默克尔是在试图向特朗普解释世界问题吗？还是她在问，谁是西方世界的真正领袖？坐着的特朗普，是这里唯一说得算的人吗？

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 我们要不要握握手？ 2017年3月，默克尔首次在白宫椭圆形办公室会晤特朗普、与新闻界见面时客气地问了这一句。岂料，主人毫无反应，且有意瞥向另一边。事后，他说，他根本就没听见默克尔这一问。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 亲密无间 看得出来，这位女总理和美国总统奥巴马在他任内最后一次在柏林访问时亲切互动。这是2016年11月，特朗普当选新一届总统后数天，奥巴马似乎有意要将捍卫西方民主的责任转交给默克尔。美国媒体竞相讥嘲道，她现在是自由世界的女首领了。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 最高奖章 2011年6月，白宫，身着晚礼服的默克尔从奥巴马手中接受自由勋章——美国的最高文职勋章。她因对欧洲政治所作的努力而获此殊荣。观察家们指出，这一颁奖亦是德美关系良好之证明。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 在友人那里作客 2015年6月，在巴伐利亚的阿尔卑斯山麓举行的G7峰会上，奥巴马和默克尔之间几乎可称友谊的关系已微露端倪。这位联邦总理能确信，将得到美国在气候保护问题上的支持。然则，随着特朗普当政，情形大变。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 把手给我，小姑娘 乔治·沃克·布什总统首晤默克尔后便对她充满好感，她对自由的热爱给他留下深刻印象。他在媒体上解释说，这种热爱与默克尔的前东德经历有关。2006年7月，在圣彼得堡G8峰会上，他从后面为默克尔轻轻按摩；惊讶之余，这位女总理不禁高举双臂。布什总统显然是出于好意这么做的。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 在家乡烧烤 2006年7月，在默克尔选区的一次烧烤餐会上，笑容可掬的乔治·沃克·布什将一块烤乳猪肉放入默克尔的餐盘里。默克尔邀请他访问自己位于梅前州（Mecklenburg-Vorpommern）的选区。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 来得克萨斯找我 2007年11月，默克尔带着丈夫约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer）去了得克萨斯州的克罗福特（ Crawford）农庄，看望奥巴马的前任乔治·沃克·布什。他带俩人看了一处小峡谷。在政治上，那时已经涉及了一个在特朗普当政后又引发争议的议题：伊朗局势。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 也和比尔·克林顿两手相牵 2017年7月，在赫尔穆特·科尔的葬礼上，前美国总统比尔·克林顿为这位故去的德国老总理发表了充满幽默而又伤感的悼词。他说，“我爱过他”。回到座位上去时，显然十分动情，他不由自主地握住了默克尔的手。 作者: Peter Hille, Andrea Grunau



李澄欣（综合报导）

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