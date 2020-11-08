（德国之声中文网）经过四天漫长的开票，美国大选结果终於出炉，民主党拜登当选料入主白宫，他这次刷新了三个历史纪录。

1. 最老总统

拜登曾在1988年和2008年二度寻求民主党提名参选总统，但都失败而回，这次大选他终於可入主白宫，但上任後将成为美国史上最老总统。

他生於1942年，本月20日年届78岁，意味着会超越现任总统特朗普70岁就职丶前总统列根77岁离任的高龄纪录。

拜登的年纪，也成为现年74岁之对手特朗普的攻击目标，指他多次在公开场合失言，怀疑他患有脑退化症。

他接受美国广播公司访问时回应指，人们质疑他的年纪是可以理解的，「希望我可以证明，随着年龄的增长，我累积的智慧和经验可以让事情变得更好。这要由你们来决定，而不是由我来决定」。

拜登纵横美国政坛半个世纪，1969年当选市议员後从政，1972年以30岁之龄当选德拉瓦州参议员，在参议院六连霸，到2008年与奥巴马拍档参与大选，2009年起在任副总统8年。

2. 最高得票

拜登在周六（7日）全国讲话中，表示暂时取得了7,400多万张普选票，由於计票尚未完成，有关数字还会再增加，但已打破美国240多年历史以来最高的得票数字。

翻看以往纪录，前总统奥巴马在2008年大选取得的6,950万普选票，希拉里在2016年取得6,585万票，特朗普同年则获6,298万票。

3. 女副总统

拜登罗致现任联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）当第二把交椅，也缔造了多项纪录。

贺锦丽势成美国首位女性副总统，冲破美国政界的「玻璃天花」（glass ceiling）。此前美国史上曾有两位女副总统候选人，但都没能当选，分别是1984年民主党费拉罗（Geraldine Ferraro）及2008年共和党佩林（Sarah Palin）。

除了是女性，贺锦丽还是首位有亚非裔血统的女副总统。她父母都是第一代移民，父亲来自牙买加，是史丹佛大学的经济学教授，母亲则是南印度泰米尔人，是一名乳癌专家。

贺锦丽毕业於着名黑人学府霍华德大学（Howard University），之後攻读加州大学哈斯汀法学院，毕业後曾任加州总检察长，并在2016年年步入政坛进军国会。

贺锦丽现年56岁，有分析指拜登任内如有意外，或民主党下任总统提名，她有机会4年後成为美国首位女总统。

美国大选2020：基础牢靠的民主 “我们拥有且会保留民主” 一位女性抗议者在美国街头亮出这张标语牌： “我们拥有且会保留民主。”虽然这次美国总统大选显示了美国社会出现了严重的分裂，但是支持不同阵营的选民内心所持有的民主意识比人们想象得要坚实得多。尽管特朗普在投票日的第二天就抢先宣布自己胜选连任，但是美国社会并未因此就出现大量的暴力冲突。

美国大选2020：基础牢靠的民主 让傻瓜滚蛋 在底特律点票站TCF Center门前，拜登的支持者向特朗普的一位支持者发出怒吼，但是特朗普的支持者对此视而不见。他已经听够了类似于“让傻瓜滚蛋”之类的口号。

美国大选2020：基础牢靠的民主 受总统委托 特朗普的一些支持者自称是选举观察员，他们喊叫着挥动着手臂要求进入计票站，重新清点选票。警察将这些人拦在门外，防止他们冲进去。

美国大选2020：基础牢靠的民主 “每一票都要计算” 拜登的支持者们也表现出深深的不信任。当特朗普宣布他要请最高法院下令不将“迟到选票”计算在内之后，拜登的支持者们也先后走上街头。在他们看来，特朗普的言论无异于是对民主的威胁。

美国大选2020：基础牢靠的民主 警察逮捕示威者 出于对计票的不信任和不确定感，数千名纽约人上街抗议。纽约的多数票都投给了拜登，但是警察工会却是支持特朗普的。由于担心选后有可能出现骚乱，警方甚至要求商家把商店橱窗用木板钉起来。警察对示威者也采取了强硬手段。

美国大选2020：基础牢靠的民主 坚持住！ 在华盛顿黑人的命也是命广场，服务业工会的成员们拥抱在一起。这可以带给他们更多的力量等待公布选举结果。

美国大选2020：基础牢靠的民主 开枪、复仇 美国激进左翼组织反法西斯主义运动（ANTIFA）的成员也走上街头，他们打着书写着“我们不要拜登，我们要复仇”的标语横幅。他们提出对“警察制造的谋杀”、“帝国主义的战争”以及“法西斯屠杀”实施报复行动。在这些人看来，特朗普以及他所实施的政策应该为这一切负责。

美国大选2020：基础牢靠的民主 一回特朗普，回回特朗普？ 对于特朗普的一些粉丝来说，4年任期完全不够。他们在位于亚利桑那州的凤凰城州政府门前举行抗议活动，要求特朗普再连任一届。他们的口号和4年前的一样：让美国再次伟大！（ Make America great again）

美国大选2020：基础牢靠的民主 “我相信，我们很强大” 华盛顿黑人的命也是命广场上铺满了标语：“我们不会沉默”、“特朗普对我们的孩子不利”、“我们将会战胜特朗普”。拜登的支持者们用这种方式显示自己的存在，同时要求人们站出来反对特朗普。

美国大选2020：基础牢靠的民主 计票而不是打架 美国大选中真正的英雄是那些清点选票的志愿者们，没有他们对原则的坚守和充分的耐心，可靠的计票工作根本无法完成。据媒体报道，无数的志愿者们放下各自的政治立场、无视特朗普的威胁，携手并肩共同完成计票工作。 作者: Astrid Prange





李澄欣（综合报导）

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