 拜登胜选后普京首度发出贺电 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2020

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时政风云

拜登胜选后普京首度发出贺电

本周二俄罗斯总统普京向拜登发出贺电，祝贺他当选美国新一任总统。这也是拜登在11月宣布胜选之后，普京首次向其表示祝贺。

Russland Präsident Wladimir Putin

11月8日，拜登发表了胜选感言。不少国家的政府首脑纷纷向其发去贺电表示祝贺。但是俄罗斯方面迟迟没有发出贺信。

（德国之声中文网）据美联社报道，美国选举人团通过投票正式选出下一任美国总统和副总统之后的第二天，俄罗斯总统普京向拜登发出贺电，祝贺拜登当选。普京指出，基于相互尊重的合作符合俄美两国及全世界人民的利益。

11月8日，拜登发表了胜选感言。不少国家的政府首脑纷纷向其发去贺电表示祝贺。但是俄罗斯方面迟迟没有发出贺信。克里姆林宫早些时候曾表示，在美国未正式确认获胜者之前，俄罗斯总统暂不向拜登表示祝贺。上个月普京曾说， "我们只是在等待美国内部政治对抗结束"。

在今天向拜登发出的贺电中，普京表示，“对全球安全和稳定负有特殊责任的俄罗斯和美国尽管存在分歧，但能切实促进解决世界现在面对的许多问题和挑战”。

普京还表示，“基于平等和互相尊重的俄美合作应符合两国人民乃至整个国际社会的利益”。

普京最后还表示：“为两国合作和接触我已经做好了准备。”

11月25日，中国国家主席习近平致电拜登，祝贺其当选美国总统。 习近平在贺电中表示，希望拜登上任后，中国与美国能秉持“不冲突不对抗丶相互尊重丶合作共赢的精神”，聚焦合作与管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。他期许中美能与其他国家和国际社会“携手推进世界和平与发展的崇高事业”。

观看视频 02:15

默克尔首次对美国大选结果发表讲话

  

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