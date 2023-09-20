 拜登聯大再點名中國 呼籲團結挺烏抗俄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.09.2023

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时政风云

拜登聯大再點名中國 呼籲團結挺烏抗俄

雖然美國總統拜登再度於聯合國大會上演講，並提及中俄和其他國際問題，不過，由於中俄英法等其他四大安理會常務理事國領袖，皆缺席今年的聯合國大會，也讓美國的外交重心拓展至其他次要國家。

美國總統拜登週二在聯合國大會上演講，談及美國對中國和俄烏戰爭的立場，但聯合國安理會其他四個常任理事國的元首都未出席

美國總統拜登週二在聯合國大會上演講，談及美國對中國和俄烏戰爭的立場，但聯合國安理會其他四個常任理事國的元首都未出席

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週二（19日）在聯合國大會上發表演講時，闡述了美國回歸國際政治、參與並恢復其戰後領導地位的願景，同時譴責俄羅斯入侵烏克蘭。但拜登強調，美國不尋求與中國「脫鉤」，而是「去風險」，並「管控競爭」。

根據美國國務院官網，拜登在演講時，除了談及美國的領導角色，以及對於世界秩序的願景外，也在演講的中間段落，花了一些篇幅談及中國，並在談及世界人權宣言75週年時，強調美國將捍衛人權，同時將新疆與伊朗的德黑蘭、蘇丹的達爾富爾等地並列，強調各界不能迴避當地正在侵犯人權的行為。

在談及中國前，拜登在演講的前半段，花了很長的篇幅在說明美國在國際社會的貢獻，包含了美國在G7、G20、世界銀行和其他區域組織合作時的角色與貢獻，接著話鋒一轉，在談到中國時，拜登說也重申了美國的立場，「我希望保持明確和一致的態度。我們尋求負責任地管理我們兩國之間的競爭，以免其演變成衝突」。

拜登還說自己曾提過，「我們（美國）是為了『去風險』，而不是與中國脫鉤」，接著他以不點名中國的方式，談到美國將反擊侵略和恐嚇，捍衛國際法中公海的航行自由及飛越自由，以及公平的經濟競爭環境。

不過拜登也強調，「我們也準備在需要共同努力才能取得進展的問題上，與中國合作」，而其中最重要的領域正是氣候變遷。 

拜登称与李强会面“我没想遏制中国”

韓正代表出席聯大

《南華早報》報導，過去中國國家主席習近平有時會出席聯合國大會，或是派遣外交部長王毅參與，但今年中國則是派出了中國國家副主席韓正與會。

一般而言，中國國家副主席的職位，主要是象徵性和外交性的代表中國政府，韓正目前也不是中共最高權力機構中央政治局的成員。

不過，除了美國以外，聯合國的其他4個安理會常任理事國：中國、俄羅斯、英國和法國的政府領袖，都未參與本屆的聯合國大會，也讓拜登成為唯一與會的常任理事國元首。

韓正在聯大會議間隙，與美國白宮氣候特使克里（John Kerry）進行會晤，顯示儘管中美存在外交衝突，但雙方目前仍就部份領域繼續進行接觸。

針對韓正與克里的會談，美國國務院在簡短聲明中表示，中美雙方討論了氣候危機和限制全球暖化，「這需要美國和中國採取雄心勃勃的行動」。

中國今年由國家副主席韓正出席聯合國大會，他在18日與美國國務卿布林肯會晤，報導另指他也會晤了美國白宮氣候特使克里

中國今年由國家副主席韓正出席聯合國大會，他在18日與美國國務卿布林肯會晤，報導另指他也會晤了美國白宮氣候特使克里

拜登：各界不應拋棄烏克蘭

拜登在這次聯合國大會的演講中，也再度提及俄烏戰爭和美國的角色，呼籲各界不要拋棄烏克蘭，而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在台下聆聽拜登的演講。拜登將於本週晚些時候，在華盛頓會見澤連斯基。

澤連斯基同日（19日）也首次親身登上聯合國大會講台，指責俄羅斯驅逐「數萬名」烏克蘭兒童是「種族滅絕」，並宣布烏方正在籌組一場「世界和平峰會」，呼籲「所有無法容忍侵略行為的人」一同參與。

綜合美國CNN和路透社報導，拜登在演講中表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及其軍隊，押注全世界將厭倦支持烏克蘭，而聯合國的各個成員國，必須堅決反對普丁的侵略。

雖然路透社和益普索（Ipsos）6月的一項民調顯示，絕大多數美國人仍支持向烏克蘭提供武器，以抵禦俄羅斯的入侵。但拜登目前正面臨一些共和黨人的批評：包含美國前總統川普（Donald Trump）在內的共和黨人，希望美國政府減少在戰爭上的支出。

對此，拜登在聯大說，「如果我們允許烏克蘭被瓜分，任何國家的獨立都安全嗎？我恭敬地建議答案是否定的。我們今天必須勇敢地面對這種赤裸裸的侵略，並在明天阻止其他潛在的侵略者」。

拜登還指出，「俄羅斯獨自對這場戰爭負有責任」，而美國和其盟友將支持烏克蘭爭取自由，這在聯大現場贏得了陣陣掌聲。

他呼籲，「只有俄羅斯有能力立即結束這場戰爭」。

烏克蘭總統澤連斯基週二在聯合國大會上聆聽美國總統拜登的演講，兩人將於本週稍晚在華盛頓會晤

烏克蘭總統澤連斯基週二在聯合國大會上聆聽美國總統拜登的演講，兩人將於本週稍晚在華盛頓會晤

美拓展外交領域

《南華早報》報導，中國國家主席習近平缺席本月在印度舉行的 20 國集團（G20）會議，也不出席聯合國大會的開幕式。同時，由於安理會其他四個常任理事國的最高領導人同樣缺席，加劇了外界對該聯合國機構有效性的爭論。

CNN報導，由於其他4個常任理事國的領袖缺席，拜登政府便將今年的外交降級到與較低級別的盟友和對手接觸。而在美國尋求對抗俄羅斯和中國之際，拜登首次與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克等五個中亞國家的總統，一起參加所謂的首屆「C5+1 總統峰會」。

除了永久中立國土庫曼之外，其他四個與會的中亞國家都是中國發起的「上海合作組織」成員，過去也與中國和俄羅斯保持緊密關係。

一位高級官員週二表示，美國與中亞五國將就區域安全、貿易和互聯互通、氣候以及改善治理和法治改革進行討論。

美國國務卿布林肯曾於2月28日，出席在哈薩克舉行，與中亞五國的外長舉行C5+1的外長峰會（資料照）

美國國務卿布林肯曾於2月28日，出席在哈薩克舉行，與中亞五國的外長舉行C5+1的外長峰會（資料照）

（美國國務院官網、香港《南華早報》、CNN、路透社）

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