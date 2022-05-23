拜登考慮削減對中關稅 美國內部意見分歧

（德國之聲中文網）美國總統拜登週一（5月23日）表示，他正在權衡削減對中國商品的關稅，同時加大對石油輸出國組織提高石油產量的呼吁，因為他正在努力應對具有政治破壞性的通脹浪潮。他在與日本首相岸田文雄舉行的記者會上表示：「我正在考慮是否削減對中國商品的關稅，我的政府沒有徵收這些關稅，那是上屆政府徵收的。」

拜登表示，他結束出訪亞洲的行程後，會與美國財長耶倫（Janet Yellen）討論對中國商品徵收關稅的問題。根據彭博社報導，拜登的評論推動了離岸人民幣短線拉升，在一天內漲了將近400點，而在岸人民幣兌換美元也在日內漲了約350點。

不過，對於是否削減對中國商品徵收的關稅，美國政府內部充滿歧見。根據《紐約時報》報導，部分官員對美國與中國的貿易關系，仍然由前美國總統特朗普總統制定的政策來界定感到沮喪，這當中包括對超過3600億美元對中國產品征收的關稅，以及在2020年初美國和中國簽署的協議中做出的貿易承諾。

美國財政部長耶倫和其他官員認為，整套關稅沒有什麼戰略意義，而拜登政府至少可以取消部分關稅，以減輕美國企業和消費者的財務負擔。但這些想法遇到了包含白宮高級助手、美國貿易代表與勞工團體等其他高級政府官員的反擊。

他們認為，取消為了懲罰中國經濟行為的關稅，將構成美國單方面降低緊張貿易關係，因為中國政府還沒有解決促使采取這些措施的許多政策。隨著中期選舉的臨近，一些政府官員向《紐約時報》表示，取消關稅會使民主黨議員容易受到政治攻擊。

根據《紐約時報》報導，美國商業界也對拜登擔任總統近一年半以來缺乏明確的貿易戰略失去了耐心。部分企業高管抱怨政府貿易政策缺乏明確性，他們說這使得企業難以決定是否繼續在中國投資。

在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下，弄清如何對抗中國貿易行為的挑戰變得更加困難。一位高級政府官員告訴《紐約時報》，美國原本打算在2022年初改變與中國的貿易關系，但隨著北京與莫斯科結盟，拜登認為，謹慎的做法是看烏克蘭事件對全球經濟和美國的盟國造成什麼樣的影響。

美國貿易策略逐漸明朗

然而，在拜登23日於日本正式啟動「印太經濟框架」後，美國的貿易策略也逐漸明朗化。美國官員向《紐約時報》表示，該框架的目標將是雄心勃勃的，包括提高勞工和環境標准，以及為國家間的數據流動制定新的准則。

但一些分析人士質疑，該框架是否能夠在不向亞洲國家提供美國市場准入的情況下鼓勵這些變化，而美國市場准入通常是貿易協定中的激勵因素。美國勞工團體已經對一些承諾可能導致美國產業進一步外流表示警惕。

此外，該框架也沒有試圖直接塑造與中國的貿易關係。拜登政府內部的許多官員認為，與中國的談判已被證明沒有結果，就像在世界貿易組織的談判一樣。相反地，他們表示，他們將試圖通過重建聯盟和增加對美國的投資，包括通過1萬億美元的基礎設施支出法案，來改變中國周圍的環境，從而與中國對抗。

《紐約時報》指出，拜登政府內部的高級官員與特朗普政府中的官員持有類似的觀點，那就是世界對中國經濟的依賴給了北京巨大的戰略杠杆。熟悉該戰略的人士透露，去年秋天完成的一項機密中國戰略認為，使一些行業脫鉤並使供應鏈多樣化對美國的安全很重要。

《紐約時報》披露，美國政府本應在闡述對中國的經濟和安全目標的重要講話中，對這一機密戰略進行介紹，而原先白宮考慮讓拜登發表相關演說，但最後選擇讓美國國務卿布林肯（Antony Blinken）來發表相關演說。

熟悉該演講的人告訴《紐約時報》，該演講圍繞著「投資、結盟和競爭」的口號，但後來該演說因布林肯染疫與俄烏戰爭而被延遲了。消息人士告訴《紐約時報》，布林肯先生預計將在他和拜登從日本回來後不久發表對華演說。

他們說，該演講將避免明確談到政府將如何處理特朗普時期所徵收的關稅。長期以來，企業一直抱怨該關稅傷害了美國公司及其消費者，而不是中國。美國物價正以40年來的最快速度上漲，加劇了這種擔憂，這給白宮造成了一個政治問題，白宮一直在努力解釋，除了依靠美聯儲，它還能如何緩解飆升的成本。

（路透社、彭博社、紐約時報）

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