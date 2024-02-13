拜登老矣 哈里斯愿随时“临危受命”

（德国之声中文网）哈里斯(Kamala Harris)是在2月6日的"空军二号"副总统专机上做出这一表态的。当时，她正在向随行记者介绍她与拜登搭档竞选的优先事项，并被问及了一个微妙的问题：选民们对拜登年龄的担忧是否意味着哈里斯必须让民众相信自己已经时刻准备好接任总统？

哈里斯当时毫不犹豫地说："无疑，我已经准备好服务了。"她还补充说，所有见识过她工作状态的人，都能在离开时"充分认识到我的领导能力"。

作为美国历史上第一位女性副总统，哈里斯任职三年多来一直面临外界对其政治能力的质疑。随着大选将近，围绕她能否及时接任总统的讨论已经公开化。

近几个月来，哈里斯承担了越来越多的公共责任。 她已成为政府在堕胎权问题上的主要使者，被任命负责白宫新设立的枪支暴力预防办公室，并在美国处理加沙问题时发挥着更高调的作用。

哈里斯2月9日还公开抨击特别检察官报告，认为其中将拜登称为"记性差的老年人"是出于政治动机。

目前，民主党还没有认真讨论过让其他人取代拜登参与总统角逐之选项。即便出现了拜登退出选举的小概率事件，哈里斯依然需要获得足够的票数才能在今年8月正式获得民主党内提名。

哈里斯的党内盟友表示，她在刚出任副总统时并未被白宫充分应用。不过现在，哈里斯能够展现自己独特价值，尤其是在民主党选民高度关注的堕胎权问题上。这也是民主党在今年大选期间少数的优势议题。目前，许多选民反对拜登的中东政策以及移民政策，担心总统的健康状况，还对经济形势颇有不满。

哈里斯本人则强调，她曾经担任过专长处理女性与儿童遭性侵案件的检察官，还曾出任加州总检察长，参与多起有关堕胎和生育问题的诉讼。这段经历让她非常适合出面捍卫堕胎权。一些民主党人士希望，哈里斯的政治立场能够吸引更多的年轻、自由派、少数族裔选民。

不过，民主党内也有人担心哈里斯反而会拖累拜登的选情。由于她是印度人与牙买加人的后裔，选民们会以更严苛地标准来审视这位副总统候选人。共和党也抓住这点做文章，认为她比拜登更"自由派"、更"难以预测"。南卡罗莱纳州前州长黑利(Nikki Haley)就说："投票给拜登就是投给哈里斯。"而现在随着特别检察官报告的发布，共和党很有可能会进一步地以哈里斯为攻击目标。

（华尔街日报等）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。