拜登：美越靠攏無意遏制或傷害中國

（德國之聲中文網）美國總統拜登週日（9月10日）在越南訪問時表示，他對越南的訪問是為了展現與河內更緊密的關係，並不是要試圖與中國展開冷戰，也不是為了要遏制中國。他還指出，中國目前的經濟動盪不會讓其入侵台灣。

拜登上週五（8日）抵達印度參加二十國集團（G20）峰會，接著於週日上午前往越南，正式升級雙邊關係。他在越南首都河內舉行的記者會上說，這些訪問以及加強與中國鄰國關係的舉措，並不是為了壓抑北京：「我不想遏制中國……我們並不是想傷害中國。」

拜登表示，在他的領導下，美國的目標是在世界2個最重要的大國之間，「建立正確的關係」。

此前，拜登政府多次重申，即使美國對涉及中國軍事發展的關鍵技術實施出口管制，並向亞洲其他國家靠攏，但他們的目標並不是遏制中國的崛起。

儘管美國官員公開強調，拜登此次的亞洲之行，是為了團結盟友共同應對氣候變化、發展和全球經濟轉型，但他們私下暗示，美國改善與印度和越南的關係，將提升美國的區域影響力。

拜登否認他這趟跨越半個地球的訪問，是為了以犧牲中國為代價，來提升美國的區域地位。「這不是為了遏制中國」，他重複道，「這是為了（使美國）擁有一個穩定的基地，一個在印太地區的穩定基地」。

「我們過於以冷戰思維思考」，拜登告訴媒體，「我真誠地希望建立正確的關係」。

拜登稱，美國做到這一點的方法是確保中國遵守「遊戲規則」，即美國在二戰後幫助建立的國際秩序原則。

不會入侵台灣

拜登還表示，他在新德里舉行的G20峰會上，會見了中國第二號人物、中國國務院總理李強。此次會談是自去年拜登和中國國家主席習近平在印尼G20峰會會面以來，兩國近10個月來舉行的最高級別會晤。

拜登稱美國經濟是全球最強勁的，而中國經濟成長正在放緩。他告訴媒體，中國的經濟形勢是一場危機，面臨房地產業問題和青年高失業率等問題。

拜登強調，他不認為這些經濟困境將導致中國入侵台灣，「事實上，相反的，（中國）恐怕已經沒有以前那樣的能力了」。

美國盼與中國保持溝通管道暢通，以減緩包括台灣問題在內的摩擦。但拜登也表示，美國是太平洋大國，無意從該地區撤軍。

美越關係提升

路透社報導，拜登週日與越南就半導體和礦產達成了協議，這個東南亞國家將其與華盛頓的關係，提升為與中國和俄羅斯並列的最高外交關係。

美國幾個月來一直在推動與越南關係的升級，因為美國將越南視為協助全球供應鏈降低對中國依賴的關鍵國家。出訪期間，拜登更指美越關係為「非常關鍵時期的關鍵合作夥伴」。

與此同時，越南也正在應對美中之間的冷淡關係，因為這個科技和紡織品出口國，正在國際競爭中尋求自己的立足點，以成為全球另一個低成本製造中心。

拜登與越南領導人阮富仲舉行了會晤，並對新的雙邊夥伴關係表示歡迎，盼能與越南在氣候、經濟和其他問題上取得進展。

美聯社稱，兩國領導人沒有具體談論中國的經濟和地緣政治崛起，如何促使兩國擴大夥伴關係。但報導認為，若非來自北京日益增長的影響力，則難以解釋兩國關係的升溫。

越南國家領導人阮富仲

（Politico、路透社、美聯社）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。