 拜登终同内塔尼亚胡通了电话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2021

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时政风云

拜登终同内塔尼亚胡通了电话

在以美国总统身份作首次外交政策演讲时，拜登完全没有提及以色列，引发诸多猜测。现在，他终于同以总理内塔尼亚胡通了电话，而且，两人互赞对方。

Bildkombo Netanjahu und Joe Biden

两位政治家同意，共同 "进一步加强以美之间不可动摇的联盟"

（德国之声中文网）上任近4周后，美国总统拜登终于和以色列总理内塔尼亚胡首次通了电话。内塔尼亚胡的一名顾问通报说，这次谈话为时近一小时，气氛"非常亲切友好"，两位政治家都同意共同 "进一步加强以美之间不可动摇的联盟"。他透露，两人讨论的议题包括推进和平协议、伊朗威胁和其它的地区挑战以及新冠疫情。

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以色列赶在特朗普政权移交之前批准新增约旦河西岸的定居点住房780套，可能会与即将上台的拜登政府发生冲突。

“台湾一直不是中国的一部分”；如果美国和盟友不团结，就都会变为中国的“殖民地”。这些说法都出自美国国务卿蓬佩奥之口。在也许是他作为国务卿任期的最后时刻，蓬佩奥挑战所有美国外交传统的决心没有改变。

美国国务卿彭佩奥称，视以色列在约旦河西岸的犹太人定居点“抵触国际法”的立场“未能推动和平”，因此，美方将不再持这一立场。美方态度的这一改变与国际共识相抵触，并危及巴勒斯坦人对“两国方案”所持的希望。

拜登后来在白宫告诉记者，与内塔尼亚胡"相谈甚欢"。而此前，他在就任总统后所作的首次外交政策演讲中甚至没有提及以色列，由此引发外界对两人未来关系的诸多猜测。

相对而言，此次通话姗姗来迟，且是在拜登履新后分别同俄罗斯领导人普京、中国领导人习近平通话之后。

民主党籍的前总统奥巴马在2009年上任后首天即对中东冲突作了表态，并与时任以总理奥尔默特通电话。拜登前任特朗普在宣誓就职两天后便联系了被视为其最亲密盟友之一的内塔尼亚胡，并在数几周在白宫接待了他。

批评定居点政策

与特朗普不同，拜登对以色列的定居点政策持尖锐批评立场。不少以色列人担忧，拜登或会敦促对巴勒斯坦人做出更多让步。他们还担心，与其前任不同，这位美国新总统可能会对宿敌伊朗采取某种绥靖政策。

凝炼/达扬（德新社、路透社、法新社、美联社）

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