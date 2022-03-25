拜登線上會莫迪 印俄關係成焦點

（德國之聲中文網）美國白宮表示，美國總統拜登將在週一（4月11日）與印度總理莫迪舉行線上會晤。會前，美國已明確表示不希望看到印度增加俄羅斯能源進口，

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）週日（4月10日）在一份聲明中說：「拜登總統將繼續就俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭的後果，以及減輕其對全球糧食供應和商品市場的不穩定影響（與印度）進行密切磋商。」

莎琪說，拜登和莫迪還將討論一系列問題上的合作，包括對抗新冠疫情，應對氣候危機，加強全球經濟，以及維護一個自由、開放、基於規則的國際秩序，以加強印太地區的安全、民主和繁榮。

印度是世界第三大石油進口國和消費國。最近訪問印度的美國國際經濟副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）說，美國不會為印度從俄羅斯進口能源設定任何紅線，但不希望看到快速加劇的購買行為。

在西方對俄羅斯實體實施制裁後，美聯社引述印度媒體報導稱，俄羅斯在印度購買石油時提供了低於全球基準價格20%的折扣。

根據路透社，印度自2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少購買了1300萬桶俄羅斯原油。路透社數據顯示，這與去年全年的1600萬桶相比，有大量增加的趨勢。

美聯社報導，伊拉克是印度最大的石油供應商，佔27%的份額。據印度新聞信託社報導，沙烏地阿拉伯以約17%的份額位居第二，其次是阿拉伯聯合酋長國的13%和美國的9%。印度商務部統計數據顯示，俄羅斯所佔的份額本來只有2.13%排在第九。

尷尬的印俄關係

印度一直試圖平衡其與俄羅斯和西方的關係，與四國集團的其他成員，美國、日本和澳大利亞不同，印度沒有對俄羅斯實施制裁。俄羅斯外長拉夫羅夫還讚揚印度「從整體上，而不僅僅是片面地來判斷局勢」。

在7日針對暫停俄羅斯人權理事會資格進行表決時，印度投下了棄權票。最後投票結果是93票贊成，24票反對，58票棄權，俄羅斯被停權。

長期以來，俄羅斯一直是印度最大的國防設備供應商。美聯社報導，印度最近購買了先進的俄羅斯防空系統，使得美國表示考慮對印度進行制裁。

國防分析家們說，儘管過去十年中印度從美國的軍購量不斷增加，但俄羅斯的供應在成本上更有競爭力，對印度來說至關重要，因為新德里必須面對不斷增強的中國軍力。

美副國安顧問辛赫在訪印期間說，美國準備幫助印度實現能源和國防供應多樣化。他還警告說，美國不希望印度幫助不斷貶值的盧布回彈。盧布在戰爭開始後立即下跌，但最近幾天有所恢復。

俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，未能佔領任何主要城市，但烏克蘭表示，俄軍一直在東部集結，準備發動大規模進攻，並敦促當地民眾逃離。烏克蘭也希望歐盟對莫斯科實施新一輪制裁，並從其盟國獲得更多軍事援助。

（路透社、美聯社）

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