 拜登線上會莫迪 印俄關係成焦點 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2022

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时政风云

拜登線上會莫迪 印俄關係成焦點

拜登將在11日與印度總理莫迪進行線上會晤。拜登上次與莫迪談話是3月份，他早前稱，在四國集團中只有印度在針對俄羅斯入侵烏克蘭，立場表態「有些動搖」。美印關係會因此受到影響嗎？

Kombobild Modi - Biden

白宮表示，印度總理莫迪和美國總統拜登的線上會議將在美國國務卿布林肯、美國國防部長奧斯汀、印度外交部長傑山卡和印度國防部長辛格的「美印2+2部長級會議」之前舉行。

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俄外长拉夫罗夫在访问印度后明显很高兴。印度决定从俄罗斯方面购买更多商品和能源。这会让莫斯科无需过于担心国际制裁，令西方不满。不过，新德里显然无意加入西方的抗俄阵营，表示会把本国利益放在第一位。

为了抗议俄罗斯对乌克兰的侵略行径，减少或禁止进口俄罗斯原油及天然气，这样的制裁措施能达到预期的效果吗？有人认为，这样做不仅有损本土经济，而且还会让中国和印度坐收渔翁之利，因为中印两国可以从急于摆脱困境的俄罗斯手中获取廉价原油和天然气，从而也会使西方切断普京战争经费的初衷化为泡影。

印度政府拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰。在印度社媒和右翼团体中，也可以看到一场支持莫斯科的运动。

俄罗斯入侵乌克兰以来，印度一直试图的外交场上走钢丝。新德里极力避免在西方和俄罗斯之间选边站队。

（德國之聲中文網）美國白宮表示，美國總統拜登將在週一（4月11日）與印度總理莫迪舉行線上會晤。會前，美國已明確表示不希望看到印度增加俄羅斯能源進口，

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）週日（4月10日）在一份聲明中說：「拜登總統將繼續就俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭的後果，以及減輕其對全球糧食供應和商品市場的不穩定影響（與印度）進行密切磋商。」

莎琪說，拜登和莫迪還將討論一系列問題上的合作，包括對抗新冠疫情，應對氣候危機，加強全球經濟，以及維護一個自由、開放、基於規則的國際秩序，以加強印太地區的安全、民主和繁榮。

印度是世界第三大石油進口國和消費國。最近訪問印度的美國國際經濟副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）說，美國不會為印度從俄羅斯進口能源設定任何紅線，但不希望看到快速加劇的購買行為。

在西方對俄羅斯實體實施制裁後，美聯社引述印度媒體報導稱，俄羅斯在印度購買石油時提供了低於全球基準價格20%的折扣。

根據路透社，印度自2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少購買了1300萬桶俄羅斯原油。路透社數據顯示，這與去年全年的1600萬桶相比，有大量增加的趨勢。

美聯社報導，伊拉克是印度最大的石油供應商，佔27%的份額。據印度新聞信託社報導，沙烏地阿拉伯以約17%的份額位居第二，其次是阿拉伯聯合酋長國的13%和美國的9%。印度商務部統計數據顯示，俄羅斯所佔的份額本來只有2.13%排在第九。

Ukraine Zerstörung in Charkiw

莫斯科拒絕了烏克蘭和西方國家對其犯下戰爭罪的指控，否認在其所謂「反軍事和納粹化」的「特別軍事行動」中針對平民。烏克蘭和西方國家則將此視為毫無根據的戰爭藉口。

尷尬的印俄關係

印度一直試圖平衡其與俄羅斯和西方的關係，與四國集團的其他成員，美國、日本和澳大利亞不同，印度沒有對俄羅斯實施制裁。俄羅斯外長拉夫羅夫還讚揚印度「從整體上，而不僅僅是片面地來判斷局勢」。

在7日針對暫停俄羅斯人權理事會資格進行表決時，印度投下了棄權票。最後投票結果是93票贊成，24票反對，58票棄權，俄羅斯被停權。

長期以來，俄羅斯一直是印度最大的國防設備供應商。美聯社報導，印度最近購買了先進的俄羅斯防空系統，使得美國表示考慮對印度進行制裁。

國防分析家們說，儘管過去十年中印度從美國的軍購量不斷增加，但俄羅斯的供應在成本上更有競爭力，對印度來說至關重要，因為新德里必須面對不斷增強的中國軍力。

美副國安顧問辛赫在訪印期間說，美國準備幫助印度實現能源和國防供應多樣化。他還警告說，美國不希望印度幫助不斷貶值的盧布回彈。盧布在戰爭開始後立即下跌，但最近幾天有所恢復。

俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，未能佔領任何主要城市，但烏克蘭表示，俄軍一直在東部集結，準備發動大規模進攻，並敦促當地民眾逃離。烏克蘭也希望歐盟對莫斯科實施新一輪制裁，並從其盟國獲得更多軍事援助。

（路透社、美聯社）

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