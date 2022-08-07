拜登簽署《降低通膨法案》 聚焦三大議題

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週二（8月16日）簽署了一項價值4300億美元的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），該法案旨在解決通貨膨脹的問題和減少國內溫室氣體排放，聚焦綠能、醫保以及稅制等三大面向，被視為美國歷史上規模最大的氣候法案。

路透社報導，這項為了應對氣候變遷的立法，旨在減少美國國內的溫室氣體排放。美聯社指出，該法案將在10年內注入近3750億美元，用於應對氣候變遷的戰略。民主黨認為，這些戰略可以使美國在2030年以前，將溫室氣體排放量減少40%，代表著美國歷史上最大的一次氣候投資。

此外，法案將提供補貼給購買電動車、選用乾淨能源的家庭，以實現綠色環保。符合條件的家庭或個人，購買二手電動車將可獲得4000 美元補貼，新車最高可獲得7500美元。不過，由於法案要求受惠條件包含，電動車的零件必須在美國製造和組裝，因此並非所有電動汽車都可完全獲得稅收抵免。

消費者對風能和太陽能領域的可再生能源投資，該法案也將提供10年的消費者稅收抵免。

企業方面，該法案將為乾淨能源製造稅收抵免注入600億美元，為風能和太陽能提供生產稅收抵免300億美元，這被視為有助於遏制美國對化石燃料依賴的行業。該法案還將為埃克森美孚等石油公司投資數百萬美元推進的核電和碳捕獲技術，提供稅收抵免。

醫保方面，該法案將擴大在新冠肺炎（COVID-19）大流行期間提供的補貼，並允許聯邦醫療保險擁有藥物議價權，與製藥公司協商一些處方藥價格，為年長者降低處方藥支出，包括規範老年人從藥店購買處方藥的自付費用上限為2000美元，並在10年預算窗口中，為聯邦政府節省約2880億美元。

稅收方面，法案為收入在10億美元以上的公司設立了15%的最低企業稅率、確保企業與富者繳交包含庫藏股徵稅、加強查稅等稅，預計將帶來超過3000億美元收入。

支持與反對聲音

彭博社報導，該項法案在11月的美國中期選舉之前簽署通過，是一項重大的立法勝利。

「有了這部法律，美國人民贏了，特殊利益輸了。」拜登在白宮表示， 「這將為美國家庭帶來進步和繁榮。」

報導指出，就在幾週前，《降低通膨法案》通過成為法律的機會似乎極為渺茫，但在美國聯邦參議院於7日投票通過後，眾議院也於12日以220對207的投票結果通過。

民主黨人表示，法案將通過減少聯邦赤字來幫助對抗通貨膨脹。評級機構和獨立經濟學家對此表示贊同，但表示結果將需要數年時間。

值得一提的是，所有的共和黨國會議員都投下了反對票。

對此，拜登也在簽署法案時批評共和黨。他說：「在這個歷史性時刻，民主黨人站在美國人民一邊，每一個共和黨人都站在特殊利益一邊」，「國會中的每一位共和黨人都投票反對這項法案」。

但共和黨批評，該立法對降低通膨幾乎沒有任何作用。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，新法將產生相反的影響。

「民主黨去年通過將我們的經濟投入創紀錄的通貨膨脹來搶劫美國人。今年，他們的解決方案是第二次這樣做」。麥康奈爾批評，拜登簽署的這項法案「意味著更高的稅收、更高的能源賬單和激進的國稅局審計」。

法案有用嗎？

美聯社分析，隨著美國的通貨膨脹飆升，該法案提出了一個誘人的問題：這些措施是否真的能抑制給美國家庭帶來困難的物價飆升？經濟分析表明，答案可能是否定的。因為該項立法不會直接解決物價飆升的一些主要驅動因素，包含從汽油、食品、房租到餐廳用餐的費用等。

無黨派的國會預算辦公室8月曾表示，這些變化將對今明兩年的通貨膨脹，只產生微不足道的影響。賓夕法尼亞大學的沃頓商學院預算模型得出的結論是，在接下來的十年中，「對通貨膨脹的影響，在統計上與零（效果）無法區分。」

不過，這項法律仍可以通過降低老年人處方藥的成本、擴大醫療保險補貼和降低能源價格，為一些美國人節省開支。它還將適度削減政府的預算赤字，這可能會在未來的10年內略微降低通貨膨脹。

(綜合報導)

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