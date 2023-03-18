 拜登簽署解密新冠溯源情報法案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2023

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时政风云

拜登簽署解密新冠溯源情報法案

美國總統拜登（Joe Biden）週一（20日）簽署法案，要求美國政府解密相關情報，分享有關中國武漢病毒研究所與新冠疫情起源的資訊。目前新冠病毒的起源仍存在什麼疑問？

拜登20日簽署《2023年新冠病毒起源法》（資料照）

拜登20日簽署《2023年新冠病毒起源法》（資料照）

（德國之聲中文網）白宮週一（3月20日）表示，拜登簽署獲國會全體通過、要求解密與新冠病毒溯源相關信息的法案《2023年新冠病毒起源法》，要求美國國家情報總監辦公室（ODNI）解密新冠病毒起源與武漢病毒研究所之間可能存在的任何關聯，該法案還允許ODNI基於國安要求，對解密文件作必要的編刪。

拜登表示：「我與國會目標一致，即盡可能多發布與新冠起源有關的信息。」他表明，在不對國安造成損害的情況下，美國政府將盡可能地去解密與分享這些情報。

據路透社20日報導，從2019年底中國武漢爆發新冠疫情以來，華盛頓一直就病毒起源進行高度政治化的辯論，美國兩黨皆呼籲要加強反擊中國。

新冠疫情起源爭議

《華爾街日報》2月26日報導，美國能源部根據一份機密情報，評估新冠疫情的爆發最可能源自於實驗室的病毒洩漏，並認為這可能是從中國實驗室裡發生的事故而產生。

雖然能源部對此判斷的把握程度為「低度」，但此消息還是引起了外界高度關注。中國則於隔日否認該評估，表示中國－世衛組織聯合專家實地走訪武漢相關實驗室，同相關科研人員深入交流，以此基礎得出的權威科學結論是「實驗室洩漏極不可能」。中國呼籲，美國應停止將溯源問題政治化。

圖為去年底武漢放寬放疫限制，醫護人員於武漢市中心醫院照。

圖為去年底武漢放寬放疫限制，醫護人員於武漢市中心醫院照。

2021年世界衞生組織（WHO）帶領專家小組至武漢進行為期數週的調查，隨後發布的報告指出，新冠病毒很可能是透過另一個中間宿主從蝙蝠傳染到人身上，但這方面還需要更多研究，中國則拒絕了後續的調查行動。

此後，世衛成立了一個危險病原體科學的顧問專家小組，但目前為止尚未得出新冠疫情起源為何的結論，稱原因是缺失關鍵數據。

3月中，正值世衛正式將新冠疫情定義為「大流行」三週年之際，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強硬表態，稱新冠溯源是一項道義上的責任，所有關於疫情源頭的假設都應該加以探究。

世衛總幹事譚德塞稱新冠溯源是一項道義上的責任（資料照）

世衛總幹事譚德塞稱新冠溯源是一項道義上的責任（資料照）

美聯社18日曾報導，有多名國際專家發現稱，在首批新冠人類病例確診地點附近，從一個中國市場所蒐集到的基因材料顯示，狸猫的DNA與病毒混合在一起，為該病毒源自動物而非實驗室的理論增加了證據。

譚德塞對此表示：「這些數據並未給大流行病的起源提供最終解答，但每一份數據都對我們接近那個答案至關重要。」

（路透社、白宮、美國國會、華爾街日報、美聯社等）

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