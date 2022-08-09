拜登簽署芯片法案 視其為美國重要時刻

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週二（8月9日）簽署了一項數十億美元的法案，以促進美國國內半導體和其他高科技制造業的發展。美國領導人一直擔心，這些關鍵行業有被中國控制的風險。

這項名為《芯片和科學法案》的新法包括約520億美元的政府補助資金，用於促進微芯片的生產。微芯片是一種微小但功能強大、相對難以制造的零件，是幾乎所有現代機器的核心。此外，還有數百億美元將用於科學研究和開發。

白宮說，美國政府支持高科技產業的承諾已經吸引了大規模的私人投資者，光是新的半導體投資就有約500億美元。其中，絕大部分是美國美光公司宣布的計劃，即在2030年前將400億美元投入國內產業的擴張。

拜登在白宮的演講中說，《芯片法案》的資金注入將有助於美國「在21世紀的經濟競爭中獲勝」。他表示：「企業家是我對我們國家的未來如此樂觀的原因。《芯片和科學法案》為我們在美國制造半導體的努力提供了動力。」

民主黨執政以來的關鍵主題之一是，面對中國龐大的國家支持的投資，美國必須改造國內在尖端創新方面的領導地位，並重建本土的工業基礎。其中，半導體業尤其值得關注，因為它們對從洗衣機到精密武器的一切都至關重要，而且這些芯片幾乎都是在國外制造。

雖然半導體是在美國發明的，但根據白宮的說法，美國的產量只占全球供應量的10%左右，美國約75%的供應來自東亞。此外，拜登還指望《芯片法案》能激起選民的支持，因為他所屬的民主黨試圖在今年11月的期中選舉捍衛國會的微弱多數，避免被共和黨奪回掌控權。

他告訴美國人，研究表明，在未來6年裡，工廠的擴張將創造大約100萬個工作機會，而且這些工作將是有工會保障的工作，且支付現行工資。

拜登預計週三（8月10日）將簽署另一項法案，增加對暴露於毒素的退伍軍人的資助。與芯片法案一樣，該法案在通常分歧激烈的國會中贏得了兩黨的支持。

不久，拜登預計還將簽署一項巨大的國內投資法案，旨在應對氣候變化與降低醫療保健的成本，但該法案目前在國會僅得到民主黨議員的支持。他9日也回顧了近期在國會取得的一連串成功，以及長期停滯不前的議程出現的突破發展。

拜登說：「人們會回顧這一週，回顧我們通過的一切，回顧我們的行動，我們在這個歷史的拐點遇到了這個時刻。我們對自己下了賭注，相信自己，重拾了這個國家的故事、精神和靈魂。」

（法新社、美聯社）

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