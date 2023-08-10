 拜登簽署對華投資限令 北京：令人失望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2023

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拜登簽署對華投資限令 北京：令人失望

美國政府9日正式公布對華投資限制令，範圍涵蓋半導體、量子科技、人工智慧等，以保障國安。對此，中國駐華府大使館表示「非常失望」。有分析認為，美中正陷入一場價值衝突的地緣政治之爭。

美國總統拜登9日正式簽署行政命令，即將進一步限制美國對中國的投資。圖為拜登9日在新墨西哥州演講。

美國總統拜登9日正式簽署行政命令，即將進一步限制美國對中國的投資。圖為拜登9日在新墨西哥州演講。

（德國之聲中文網）美國總統拜登週三（8月9日）簽署一項行政命令，針對特定的敏感技術領域，禁止美國企業在中國投資。新規定授權美國財政部長可管制美國在中國（包含港澳）等「受關切國家」（countries of concern）的投資項目，內容主要牽涉半導體與微電子、量子資訊科技、人工智慧等3大關鍵領域。

「我們致力於採取狹義、具針對性的行動來保護國家安全，但同時我們長期的承諾不變，仍將維持投資開放。」根據白宮聲明，這項行政命令意在阻止「受關切國家」利用美國的投資，管制範圍限縮在有利於對方發展軍事、情資監控、網路能力的技術，以免危及美國國安。

白宮進一步表示，美國已與數百位相關人員、業界人士以及外國盟友討論過，並將持續與這些人密切協調。行政命令發布同日，美國財政部也公布法規制定預告（Advance Notice of Proposed Rulemaking），詳述新規定細節，並在正式生效之前尋求大眾意見。

新規範細節

新規範預計關切可能向中國實體傳送「無形利益」的交易，包括私募股權、風險投資、合資企業、綠地投資等。有消息人士告訴路透社，新規預計明年正式實施；一名美國官員表示，禁令僅影響未來、不影響現有投資。

美國財政部表示，正在考慮替公開交易證券、指數基金、共同基金等較不可能帶來無形利益的投資工具設立豁免。

新規範涉及的大部分投資都需要通知政府，且有些投資可能被禁止，例如跟中國研發電子設計自動化軟體、半導體製造設備有關的技術；先進積體電路的設計、製造與封裝；跟超級電腦的安裝、銷售有關的投資；幫助中國製造量子電腦、特定量子傳感器、量子網路和通訊系統的投資等等。

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各界看法

針對拜登簽署對華投資限制的行政命令，中國駐華盛頓大使館9日表示，美國此舉「令人非常失望」。中國商務部10日上午發布新聞稿批評，「美方打著『去風險』的幌子在投資領域搞『脫鉤斷鏈』，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則」。中方稱對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利，但並未詳述可能採取哪些措施。

美國參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示讚許，並表示美國資金長期以來「助長了中國軍隊崛起」，美國如今正「邁出戰略性的第一步，確保美國的投資不會被用來資助中國軍事發展」。

共和黨人則認為，這項行政命令還不夠強硬、廣泛。美國眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）讚許的同時也表示，「未能將現有的科技投資以及生物科技、能源等領域納入，這一點令人擔憂」。

路透社指出，儘管美國強調這項禁令是為了應對「最為嚴重」的國安風險，目的也並非為了分割美中之間相互依存的經貿往來，但白宮此舉仍可能加劇雙方緊張關係。

美聯社分析，美中兩國日益陷入一場價值觀相衝突的地緣政治之爭；美國政府一方面強調無意與中國「脫鉤」，但一方面也持續擴大對晶片設備的出口限制，並延續川普時期的對中關稅政策

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前美國財政部官員路德維格森（Philip Ludvigson）向美聯社表示，這項行政命令是初步框架，未來可能擴大範圍。

捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）專家德贊斯基（Elaine Dezenski）則認為，這項命令向市場傳遞的訊號可能更具有決定意義；在中國強化國安、出台「反間諜法」之際，跨國企業早已在重新審視投資中國的風險，並對美國的外國直接投資產生寒蟬效應，如今可能進一步變成「深度凍結」。

（綜合報導）

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