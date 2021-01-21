拜登签17新政令 推翻多项特朗普政策

（德国之声中文网）美国总统拜登周三上任后立即签署17项新政，其中9项更是直接推翻前总统特朗普的行政措施，包括重返《巴黎协定》及世界卫生组织、停止修筑美墨边境围墙等。拜登也预告将在未来数天以至数周内签署不同的行政命令。

入主白宫第一天，拜登在椭圆形办公室连续签署了15项行政命令和两项指令，试图以最快速度扭转过去四年的联邦政策。拜登率先颁布的新政针对范围主要包括有防疫、经济、移民、环境、平权等。

应对新冠疫情

拜登在签署行政命令时全程佩戴黑色口罩，展现出与卸任总统特朗普截然不同的形象。特朗普在公共场合中鲜少戴口罩，更从未在白宫的活动中戴过口罩。而拜登周三签署的一系列新政有多项涉及防疫，包括“100天口罩挑战”，呼吁美国人戴口罩，同时强制所有进入联邦政府建筑、土地的人员戴口罩及保持社交距离；叫停退出世界卫生组织的程序并指派传染病学家福奇（Anthony Fauci）率团参加世卫组织会议；设立新冠应对协调员一职，直接向总统汇报工作。

此外，为帮助因疫情而陷入经济困境者，拜登延长全国租客驱逐禁令和止赎房屋令至3月31日，延长暂停偿还联邦学生贷款的期限至9月30日。

与此同时，拜登公布了一份长达23页的详细抗疫计划。新计划称，拜登政府将充分利用《国防生产法》，加大口罩、面罩和其他个人防护设备（PPE）的生产。该计划透露，拜登政府将会把直通车测试点增加一倍。它还试图加快疫苗接种的推广步伐。该计划还描述了政府如何更好地追踪疫情，并将核查社会隔离措施，并进一步详细说明了政府对小企业提供的财政资助。计划书中没有列出所需成本。但上周，候任中的拜登政府提出了1.9万亿美元疫情纾困方案。

拜登的前任特朗普未能控制新冠疫情的蔓延，导致全国40多万人死亡，使美国成为全球新冠病毒感染死亡人数最高的国家。

移民政策大转弯

拜登签署的17项政令中有6项涉及移民事务。他推翻了此前特朗普签署的禁止厄立特里亚、也门、尼日利亚、苏丹等7个穆斯林国家公民入境的命令，此外还撤除了特朗普为注资修筑美墨边境围墙颁布的紧急状态声明。

非盈利公民权力组织美国公民自由联盟对拜登的政令表示赞赏。该组织称特朗普在2017年执政不久后签署的相关禁令是“针对非洲人的残酷穆斯林禁令”。拜登形容该政策充满歧视而且违背国家价值观。

拜登也在备忘录中指示国土安全局强化《童年抵达者暂缓驱逐计划》（DACA)。该计划是美国前总统奥巴马执政时期于2012年推动实施，旨在保护成千上万名入境美国时仍年幼的非法移民免于被遣返。另一条新政令则延长因内战和埃博拉疫情而流亡的利比亚人的临时法律地位至2022年6月。

在拜登撤销特朗普排查非法移民的计划后，美国国土安全局宣布从本周五起暂停“针对特定非公民”的驱逐工作100天。

重返巴黎气候协定

拜登在竞选期间曾誓言，一旦入主白宫将立即推动美国重返《巴黎气候协定》。他在周三签署政令，开始重新加入该协定的进程。美国将在通知联合国的30天后重新加入《巴黎气候协定》。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）对拜登的决定表示欢迎。“在去年的气候雄心峰会后，制造全球半数排放量的国家集体承诺致力达成碳中和。如今有了拜登总统的承诺，这个数字将增加到三分之二。”

拜登还命令各机构重新审视或撤销特朗普政府的100多项环境政策，并登撤销授予有争议的Keystone XL美加石油管道的总统许可。

在平权方面，拜登下令撤销了特朗普政府为促进爱国主义教育成立的“1176委员会”；要求预防职场中对性别认同和性取向的歧视。

拜登指示相关部门任命官员签署道德承诺文件，禁止以权谋私并要求其捍卫司法部门的独立性。

据美国有线电视新闻网CNN报道，拜登计划在一月底前每日针对特定主题颁布新令。据CNN取得的议程，拜登周四将专注应对新冠疫情，周五致力于提振经济。下周的主题则是“购买美国”（Buy America），届时拜登将颁布行政命令要求政府部门多向美国企业购买商品和服务。平权、气候、卫生保健、移民等议题也是拜登下周将关注的重点。CNN报道称，拜登二月的侧重点将是“恢复美国的世界地位”。

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