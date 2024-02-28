拜登签行政令阻敏感数据流向中俄

（德国之声中文网）美国政府高层官员表示，出于国家安全考虑，美国总统拜登周三（2月28日）签署行政命令，限制数据经纪商和其他公司将地理位置、生物识别、健康和财务信息大量出售给中国、俄罗斯等特定“受关注国家”。

该命令还将禁止向此类国家（包括伊朗、朝鲜、古巴和委内瑞拉）传输任何美国政府人员数据。

美国官员表示，“中国和俄罗斯正在通过数据经纪人购买美国的敏感个资”，并利用它“从事各种危险活动，包括恶意的网络活动、间谍活动和勒索”。

相关报导 微软：中俄等国利用AI完善黑客技术

“通过数据经纪商购买数据目前在美国是合法行为。这显示出我们的国家安全工具中存在漏洞。”美国官员指出，周三的行政命令旨在填补这一漏洞。

中美之间的贸易和技术战已持续长达数年，这项行政命令是华盛顿为制止美国数据流向中国采取的最新措施。

美国国会正在考虑立法禁止联邦机构与中国华大基因（BGI）和无锡药明康德公司签订合同，以防止中国获取美国的基因数据和个人健康信息。

2018年，美国外资审议委员会（CFIUS）否决了中国蚂蚁金服收购美国速汇金（MoneyGram）的计划，原因是这两家公司无法令人打消对数据安全的担忧，这些数据可用于识别美国公民身份。

华盛顿担心美国公民的个人数据遭到非法窃取

美国官员表示，若数据经纪商明知信息最终将转移至“受关注国家”，交易将依据行政命令被禁止。此外也禁止所有基因数据传输。对于从生物识别到财务等其他类别的数据，只有在达到一定数量并且数据将被发送这些国家时，交易才会被禁止。

美方表示，为了消除人们对新规会不必要地阻碍经济活动的担忧，某些类型的数据（包括企业工资单和合规性数据）不在限制范围内。云服务、雇佣和投资协议等特定交易在满足安全前提下也将被允许，如加密和匿名。

该项行政命令还指示司法部在新规正式生效前给与业界充分发表意见的机会。

白宫表示，如今企业收集的美国人数据量超越以往。这些数据通常通过数据经济上合法出售和转售，最终转移给外国情报机构、军方或受外国政府控制的公司。

“雇佣黑客”、公安部、境外华人——德国专家谈安洵事件

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。