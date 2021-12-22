拜登签署新疆强迫劳动法案 各界赞扬美国作法

(德国之声中文网) 美国总统拜登周四（23日）签署了一项法案，禁止从中国的新疆自治区进口产品，因为报导与消息显示该地区的维吾尔人和其他少数民族遭到中国政府大规模镇压，其中还出现强迫劳动的情况。

为了应对中国对新疆人民实施强迫劳动丶强迫绝育和再教育营等打压措施，美国国会提出了《维吾尔族强迫劳动预防法》的草案，并在上周由美国参议院投票通过。

该法具有什麽意义？

这项由民主党和共和党议员提出的法案，旨在成为迄今为止美国在新疆议题上发布最明确的信号，那就是拜登政府不会允许中国从对维吾尔人的迫害中获益。由于一些大公司游说反对该法，打击新疆强迫劳动的立法最开始被美国国会搁置。

《维吾尔族强迫劳动预防法》还规定对在新疆协助执行强迫劳动的中国人进行制裁。根据该法条款，只有那些能够证明其产品不是透过强迫劳动制造的美国公司才会被免除从新疆进口商品的禁令。

新疆出口的一些主要商品是棉花丶西红柿和用于太阳能板的多晶硅。这些品项在该法中被指定为「优先关注」的重点商品。美国海关和边境保护局表示，去年美国从中国进口了约90亿美元的棉花产品，其中20%的美国服装含有新疆棉花。

法案通過的同日，美国英特尔公司在要求供应商按照新规定避开新疆出口的商品後，扭转态度向中国道歉。

各界如何看待此消息？

美国国务卿布林肯在推特上写道，他在今年早些时候会见新疆再教育营的幸存者丶家庭成员和倡导者时，曾承诺促进问责新疆迫害人权情况的制度。

针对法案通过，美国两党皆乐观其成。最初提出法案的美国共和党参议员鲁比奥 (Marco Rubio) 表示：「许多公司已经采取措施审视他们的供应链。对于那些没有这样做的公司，他们将不再能够继续让美国人在不知情的情况下，成为帮助中国政府进行种族灭绝的帮凶。」

民主党参议员默克利 (Jeff Merkley) 在一份声明中说，此举将「对反对种族灭绝与强迫劳动发出一个响亮和明确的信息」。他写道：「现在我们终于可以确保美国消费者和企业在购买商品时，不会无意中成为中国侵犯人权行为的共犯。」

人权观察中国主任理察森 (Sophie Richardson) 在推特上对此举表示赞赏，并要求在国际刑事法院对中国进行反人类罪的审判。今年10月，曾有43个联合国成员国要求到新疆进行实地调查。

不过有人权团体认为，该法案仍有不足之处。但美国国际宗教自由委员会维吾尔裔的副主席努里-特克尔（Nury Turkel）表示，如果拜登政府向公司提供豁免，这个法案的效力可能被减弱。

中国在新疆推动的强迫劳动到底多严重？

中国一再否认国际人权组织对於其在新疆大规模迫害维吾尔人与其他少数民族的指控。2014年，中国政府宣布对其所谓新疆地区的分裂主义丶恐怖主义和极端主义进行扫荡。此前，该地区曾发生了致命的恐怖袭击。

但包含大赦国际和人权观察在内的国际人权组织都在报告表示，中国正在新疆实施反人类罪。人权观察在其报告内说：「有多达一百万人被中国政府任意拘留在300至400个设施中，其中包括再教育营丶审前拘留中心和监狱。」

人权观察补充说：「新疆当地法院在没有正当程序的情况下，作出了严厉的监禁判决，仅仅因为向维吾尔人的家庭成员发送伊斯兰宗教录音或下载维吾尔语的电子书，就将他们判处数年监禁。」

(路透社丶法新社)

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