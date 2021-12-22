拜登签署新疆强迫劳动法案 北京：美国搞阴谋诡计

(德国之声中文网) 美国总统拜登周四（23日）签署了一项法案，禁止从中国的新疆自治区进口产品，因为报导与消息显示该地区的维吾尔人和其他少数民族遭到中国政府大规模镇压，其中还出现强迫劳动的情况。

人权组织声称，新疆有超过一百万人被关在再教育营里，指中国对新疆人民实施强迫劳动丶强迫绝育和再教育营等打压措施。对此，美国国会提出《维吾尔族强迫劳动预防法》草案，并在上周由美国参议院投票通过。

该法具有什麽意义？

这项由民主党和共和党议员提出的法案，旨在成为迄今为止美国在新疆议题上发布最明确的信号，那就是拜登政府不会允许中国从对维吾尔人的迫害中获益。由于一些大公司游说反对该法，打击新疆强迫劳动的立法最开始被美国国会搁置。

《维吾尔族强迫劳动预防法》还规定对在新疆协助执行强迫劳动的中国人进行制裁。根据该法条款，只有那些能够证明其产品不是透过强迫劳动制造的美国公司才会被免除从新疆进口商品的禁令。

新疆出口的一些主要商品是棉花丶西红柿和用于太阳能板的多晶硅。这些品项在该法中被指定为「优先关注」的重点商品。美国海关和边境保护局表示，去年美国从中国进口了约90亿美元的棉花产品，其中20%的美国服装含有新疆棉花。

法案通過的同日，美国英特尔公司在要求供应商按照新规定避开新疆出口的商品後，扭转态度向中国道歉。

各界如何看待此消息？

美国国务卿布林肯在推特上写道，他在今年早些时候会见新疆再教育营的幸存者丶家庭成员和倡导者时，曾承诺促进问责新疆迫害人权情况的制度。

针对法案通过，美国两党皆乐观其成。最初提出法案的美国共和党参议员鲁比奥 (Marco Rubio) 表示：「许多公司已经采取措施审视他们的供应链。对于那些没有这样做的公司，他们将不再能够继续让美国人在不知情的情况下，成为帮助中国政府进行种族灭绝的帮凶。」

民主党参议员默克利 (Jeff Merkley) 在一份声明中说，此举将「对反对种族灭绝与强迫劳动发出一个响亮和明确的信息」。他写道：「现在我们终于可以确保美国消费者和企业在购买商品时，不会无意中成为中国侵犯人权行为的共犯。」

人权观察中国主任理察森 (Sophie Richardson) 在推特上对此举表示赞赏，并要求在国际刑事法院对中国进行反人类罪的审判。今年10月，曾有43个联合国成员国要求到新疆进行实地调查。

不过有人权团体认为，该法案仍有不足之处。但美国国际宗教自由委员会维吾尔裔的副主席努里-特克尔（Nury Turkel）表示，如果拜登政府向公司提供豁免，这个法案的效力可能被减弱。

北京：“美方阻遏中国发展的图谋绝不会得逞”

针对拜登签署涉疆法案，中国商务部和外交部都迅速作出回应。中国商务部周五（12月24日）发表声明称，对美国这种“经济霸凌行为”表示强烈不满、坚决反对，要求美方“立即停止政治操弄，立即撤销各项涉疆制裁打压措施”。

中国外交部表示，“美方破坏新疆繁荣稳定、阻遏中国发展的图谋绝不会得逞”。在周五的例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚称，美方将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法，“恶意诋毁中国新疆人权状况，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈愤慨、坚决反对”。他也指责美方“反复借涉疆问题造谣生事，实质是打着人权的幌子搞政治操弄和经济霸凌，企图破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展”。此外，这位外交部发言人也批评了美国的人权状况，称“‘强迫劳动’和‘种族灭绝’这两顶帽子还是美国留着自己戴最合适”。

中国一再否认国际人权组织对於其在新疆大规模迫害维吾尔人与其他少数民族的指控。2014年，中国政府宣布对其所谓新疆地区的分裂主义丶恐怖主义和极端主义进行扫荡。此前，该地区曾发生了致命的恐怖袭击。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



但包含大赦国际和人权观察在内的国际人权组织都在报告表示，中国正在新疆实施反人类罪。人权观察在其报告内说：「有多达一百万人被中国政府任意拘留在300至400个设施中，其中包括再教育营丶审前拘留中心和监狱。」

人权观察补充说：「新疆当地法院在没有正当程序的情况下，作出了严厉的监禁判决，仅仅因为向维吾尔人的家庭成员发送伊斯兰宗教录音或下载维吾尔语的电子书，就将他们判处数年监禁。」

(路透社丶法新社等)

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