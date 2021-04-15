拜登签署对俄制裁令：不希望紧张关系升级

（德国之声中文网）昨天（4月15日），如外界预期，美国总统拜登签署行政令，宣布对俄罗斯采取一系列制裁行动。新一轮制裁内容包括：美国财政部禁止美国金融机构参与俄罗斯一系列债券及基金投资；对6家俄罗斯科技公司采取行动；制裁32个被指“实施俄罗斯政府的意图，企图影响美国2020年大选、散播虚假信息及干涉美国内政”的实体及个人；美国与欧盟、英国、澳大利亚和加拿大合作，制裁与克里米亚相关的8个俄罗斯实体及个人。

另外白宫方面还表示，美国将驱逐俄罗斯驻华盛顿外交使团的10名外交人员，因为“这些人员中包含了俄罗斯情报部门人员”。

除此之外， 白宫正式将俄罗斯外国情报局（SVR）列为通过网络平台进行间谍活动的实施者，并表示该机构有能力监视或扰乱全球16000个计算机系统。

此后波兰也宣布驱逐3名俄罗斯外交官。波兰外交部通报称，已经向俄罗斯驻华沙大使馆发出外交照会，宣布俄罗斯驻华沙大使馆中3名雇员为不受欢迎人士，因为这3名雇员违反了外交人员规定并对波兰造成损害。波兰外交部还表示，波兰支持美国在对俄政策中做出的新决定。

英国外交部召见了俄罗斯驻伦敦大使且称莫斯科政府存在一种“恶意的活动模式”。

据俄罗斯文传电讯社消息，俄罗斯国家杜马国际事务委员会副主席阿列克谢·切帕(Alexei Chepa)表示，俄罗斯将对美国宣布的新制裁做出对等回应。他说：“我们也会驱逐(美国大使馆)的10名成员，相信我，我们掌握了一份企业名单以及关于他们具体干涉我们内政的明确问题(证据)，我们将对他们采取类似行动。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)上周也曾对路透社记者表示： “美国行动的敌意和不可预测性，迫使我们对最坏情景做好准备。”

白宫不想与莫斯科紧张关系升级

尽管宣布了针对俄罗斯的新一轮制裁措施，但是美国总统拜登表示华盛顿方面不希望与莫斯科方面的紧张关系进一步升级。 周四他在白宫发表有关俄罗斯的讲话时说：“美国无意与俄罗斯陷入关系升级和冲突的循环。但如果俄罗斯继续干涉我们的民主，我们将采取进一步的行动以作出回应。 ”

拜登表示，制裁措施原本可以更严厉，但是他决定只做出“适度的”反应。本周早些时间拜登在同俄罗斯总统普京电话通话时建议双方在第三国举行峰会。他建议峰会于今年夏天在欧洲举行。不过目前普京尚未表示是否会接受这一邀请。

北溪2号：复杂的问题

拜登在讲话中再次重申反对修建北溪2号线天然气输送管线。在被问到针对俄罗斯的新一轮制裁中为什么没有包含有关北溪2号的内容时，拜登回答说：“北溪2号是一个复杂的问题。这涉及倒我们在欧洲的盟友。”他表示，这一问题仍在讨论中。

洪沙/ 乐然（德新社、路透社）

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