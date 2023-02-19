拜登突访乌克兰 再增5亿军援

（德国之声中文网）美国总统拜登周一（2月20日）突然现身乌克兰首都基辅，对一年来受到俄罗斯侵略的国家进行短暂访问。本次访问之前没有宣布，但数天来一直有美国高层即将访问乌克兰的传言。

拜登抵达的消息公布之前，基辅等各地响起了空袭警报。周一当天，社交媒体上流传了乌克兰总统接待拜登总统的照片。

这次出于安全考量没有事先宣布的访问，是俄乌战争开始以来拜登首次访问乌克兰。原先公布的计划是，拜登总统将在开战一周年之时访问波兰。

两位总统悼念本次战争中牺牲的乌克兰公民

两位总统悼念本次战争中牺牲的乌克兰公民，据报道，尚在拜登身处基辅的时候，空袭警报响起。拜登向乌克兰政府承诺长期性援助，原计划这一承诺通过波兰传递，而现在拜登总统亲自将这一重要内容告诉给了泽连斯基。

白宫发表总统声明称，"我将宣布继续提供重要的军事装备，包括火炮弹药、坦克系统以及保卫乌克兰人民的防空雷达。"预计新一轮军援额度将高达5亿美元，不过并不包含乌克兰翘首以盼的西方先进战斗机。根据五角大楼的数据，俄乌战争以来美国向乌克兰提供的军援总额已接近300亿美元。

拜登本人则在官方推特账号上表示，在即将迎来战争爆发一周年的时刻，前来基辅与泽连斯基会面“旨在再次确认对乌克兰民主、主权、领土完整的坚定承诺”。

这也是拜登首次以总统身份到访战区。前总统特朗普、奥巴马、小布什都曾在任内到访过阿富汗、伊拉克等战区。拜登在基辅还表示，早年担任副总统时，曾经六度到访基辅，“我知道我会回来的。”

据美联社报道，拜登总统当地时间周日凌晨4:15分从华盛顿附近的安德鲁斯空军基地起飞，在德国的拉姆施坦因美军基地稍作休息，然后飞往乌克兰，于当地时间周一上午8点抵达基辅。此次访问，拜登一共在基辅逗留了5个小时。

拜登安全事务助理沙利文对记者表示，两位总统的交谈超过了预定的时间。他还说，访问基辅前夕，美方跟莫斯科有过沟通。

（综合报道）

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