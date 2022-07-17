 拜登稱十日內會習近平 佩洛西訪台生變 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2022

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时政风云

拜登稱十日內會習近平 佩洛西訪台生變

美國總統拜登週三表明，想在10天內，也就是7月底前與中國國家主席習近平舉行另一場會晤，這對中美關稅議題和台灣局勢將會有什麼影響？外傳美國眾議院議長佩洛西將於8月訪台，此行恐因「拜習會」產生變數。

美國總統拜登20日在麻州發表關於氣候變遷的談話

美國總統拜登20日在麻州發表關於氣候變遷的談話

（德國之聲中文網）路透社週三（7月20日）報導，正當中美兩國在貿易和台灣問題上不斷爭執的同時，拜登計劃在7月底前與中國國家主席習近平會談，在結束與氣候相關的馬薩諸塞州之行返回時，他告訴記者「我想我將在接下來的10天內與習主席交談」。
 
有鑑於台灣的緊張局勢，以及拜登政府考慮削減對中國商品的進口關稅，以幫助減輕美國消費者的通貨膨脹壓力，兩位領導人將舉行討論已久，且是4個月來的第一次的電話會議。

拜登政府一直與中國在履行對現有協議的承諾方面存在分歧。但不斷上升的通貨膨脹，促使人們考慮可能的關稅減免，包括美國前總統特朗普徵收的「301條款」關稅，涵蓋約3700億美元的中國進口商品。
 
拜登迴避了關於他可能不得不就關稅問題，對習近平說些什麼的問題。他只說：「我會告訴他今天過得愉快」。

上一次的拜習會是在3月18日舉行，距今已超過四個月。

上一次的拜習會是在3月18日舉行，距今已超過四個月。


 
熟悉關稅審議情況的人士表示，拜登還在權衡是否將取消部分關稅，與對中國工業補貼和主導半導體等關鍵行業的努力，結合起來進行新的調查。而這樣的調查可能會導致更多的關稅。
 
此外，拜登和習近平在起訴俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭近5個月的戰爭方面存在分歧。拜登一直試圖施壓，希望中國不要直接向俄羅斯提供經濟或軍事援助。

佩羅西訪台出現變數

日前有國際媒體披露，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計劃於8月初返台，引發中國強烈反對。美國總統拜登20日正式表達他的擔憂，引用美國軍方的評估認為，佩洛西若訪問台灣「不是一個好主意」 。

美國眾議院議長佩洛西

美國眾議院議長佩洛西


 
美聯社報導，拜登在回答有關佩洛西報導的旅行的問題時說，「在我看來，軍方現在認為這不是一個好主意」， 拜登補充，「但我不知道（佩洛西訪台）具體的狀態如何」，拜登補充。但報導認為，拜登沒有建議佩洛西不要前往台灣。
 
佩洛西原定於4月赴亞洲訪問，當時的行程也包含台灣，但她在新冠病毒（COVID-19）檢測呈陽性後，不得不推遲訪問。若8月的旅行順利成行，她將成為自25年前共和黨籍眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）後，訪問台灣的最高級別的美國國會議員。
 
英國《金融時報》19日報導稱，佩洛西計劃在下個月繼續推遲她對台北的訪問。她的辦公室拒絕置評，稱由於長期的安全協議，辦公室不會提前確認或否認她的國際旅行。美國國務院則稱這次旅行是「假設性的」。

美國《華爾街日報》報導，一位了解佩洛西計劃的人士說，在更大範圍的亞洲訪問行程中，訪台的可能性曾被討論，但並未確認。美國白宮通過國家安全委員會發言人表示，對尚未宣布的行程不予置評。台灣外交部表示，尚未收到與佩洛西訪問行程有關的資訊。
 
中國外交部發言人趙立堅19日在記者會上就此表示，中方已經多次就此表明嚴正立場，「堅決反對任何形式的美台官方往來」。
 
美國稱中國為主要戰略對手，並表示高層接觸對於保持艱難的關係穩定，並防止在無意中陷入衝突很重要。但就在上個月，華盛頓推動北約（NATO）通過一份戰略文件，將中國稱為「安全挑戰」。
 
此外，在19日，美國軍艦「本福德號」（USS Benfold）通過台灣海峽，這再次激怒了北京。此前，在美國參議員斯科特（Rick Scott）訪問台北後，北京曾派遣戰鬥機越過海峽中線。
 
 
（綜合報導）

 

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媒体称佩洛西计划8月访台 中方要求“不得安排”

英国《金融时报》报道称，美众议院议长南希·佩洛西计划下个月访问台湾，以示对台北的支持。若成行，这将是25年来美国众议院议长首次访台。不过该报道也指出，美国政府对于佩洛西是否应访台仍存在分歧。毕竟，此举必将激怒北京。  

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