拜登稱不擔心台灣 美國防部未改變中國攻台時程評估

（德國之聲中文網）中國解放軍週一（8月8日）宣布延長在台灣周圍海空域的軍演後，美國總統拜登同日表示，他不擔心台灣問題，但對中國在該地區的行動感到憂慮。他說：「我很擔心他們的行動，但我不認為他們會做出比現在更多的事情。」

這是拜登在美國眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，首次公開談論台灣相關議題。當被記者問到佩洛西出訪台灣一事是否為錯誤時，拜登說：「那是她的決定。」

同日，美國國防部一位高級官員表示，美國沒有改變其對中國可能奪取台灣時間表的評估。該名官員仍堅持華府之前的說法，即北京在未來兩年不會試圖奪取台灣。

隨著全球持續關注中國在台灣周圍的大規模軍演，美國國防部負責政策的副部長卡爾（Colin Kahl）向媒體表示，美國並未因佩洛西出訪而改變他們之前的預估。他說：「顯然地，中國正在試圖脅迫台灣，他們正試圖脅迫國際社會。我要說的是，我們不會上鉤，這種做法不會奏效。」

去年11月，一位美國高級將領層曾表示，中國不太可能在未來幾年試圖通過軍事手段奪取台灣，即便解放軍正在發展相關能力。路透社報導稱，美國官員私底下也都認為，他們不相信中國在2027年前會準備好以軍事行動完全佔領台灣。

美國國防部副部長卡爾說，美國未來幾週將派遣軍艦穿越台灣海峽。他說：「很明顯地，中國想做的是用切臘腸的方式來實現新的現狀。」

在中國宣布繼續軍演後，台灣國防部週一（8月8日）舉行記者會證實，雖然解放軍公告在台灣周邊的軍演在當日上午結束，不過直至下午3時「軍事行動仍在持續中」。另外，台灣國防部表示，解放軍自4日以來，每天在台灣鄰接區24海浬外保持13艘作戰艦、情蒐船，但軍機艦從未進入領空領海。

（路透社、法新社）

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