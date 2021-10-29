 拜登称美於G20展现实力   批中俄「做的不够」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2021

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拜登称美於G20展现实力   批中俄「做的不够」

美国总统拜登周日在20国峰会後称，美国在各国达成的协议中扮演重要角色，并批评俄罗斯丶中国与沙特阿拉伯领袖未现身对气候变化做出承诺。

Italien I G20 Summit I Joe Biden

拜登在新闻发布会上表示，在气候变化方面，美国政府计划为可再生能源提供9000亿美元的资金，美国国会下周将对此提案进行投票。

(德国之声中文网) 在各界都认为20国集团周日 (10月31日) 发布的联合公报未就气候变迁做出指标性的承诺之际，美国总统拜登在新闻发布会上试图说服美国人与国际社会，他已经控制住了局面，并公开指责俄罗斯丶中国和沙特阿拉伯在应对气候变化这方面做得不够。

在周日结束的峰会中，20国集团在联合公报中将实现碳中性目标的时间定在2060年，并仅称会对气候变化「采取有效和有意义的行动」。此外，联合公报中也没有直接提及退出煤炭发电的问题，停止投资火力电厂的问题也没有具体内容，仅说「尽可能快速的停建火力电厂」。

不过拜登在新闻发布会上表示，在气候变化方面，美国政府计划为可再生能源提供9000亿美元的资金，美国国会下周将对此提案进行投票。而在供应链方面，他计划使港口运行得更顺畅，并抑制通货膨胀。

在劳工权益方面，他正在努力打造一个能够加薪的经济条件。在外交方面，他认为世界领导人信任他，但他也承认，自己尚无法实现的目标是让俄罗斯丶中国和沙特阿拉伯与国际社会一起讨论如何限制碳排放并转向可再生能源。

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson

根据英国首相约翰逊的办公室周日发布的演说大纲，他预计在周一的联合国气候大会上对各国领袖发出警讯，强调各国必须立即对停止气候变化采取行动。

拜登还表示，在G20峰会上达成的协议，是美国展现实力的时刻，尽管英国与联合国都称峰会做出的承诺远远不够。拜登仍认为，各国领导人取得了进展，达成了停止资助国外新的燃煤发电厂的协议，并批准对世界上最大的公司征收全球最低税。

拜登指出，在周日于格拉斯哥开幕的COP26气候峰会之前，各国领导人在从气候变化丶新冠疫情和经济等关键问题上取得了「切实的进展」。他说，会谈的成功主要归功于美国的外交行动。拜登表示：「我们在这里得到了重要的支持。美国是整个议程中最关键的部分，而我们做到了。」

此外，拜登也阐述了他的信念，那就是所有政治都是个人的。他指出，20国集团峰会上取得的进展来自于与其他领导人的直接互动。他说：「他们了解我。我了解他们，我们一起把事情做好。我们已经取得了重大进展，但还需要做更多的工作。」

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各方都期待罗马举行的G20峰会能在全球气候保护方面发出明确信号，但除了一些不关痛痒的模糊措辞之外，峰会并没有取得实质进展。

本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。

气候变迁成20国会议关键议题。根据路透社取得的公报草案，各国同意将暖化限制定为1.5度以下，比巴黎协议的2度来得低。但草案也暗示，各国在许多遏止暖化的目标时程上仍须谈判。而中国向联合国提交的最新减排计划，被认为“令人失望”。

拜登说，他对俄罗斯和中国领导人没有现身对气候变化做出承诺感到失望。他说：「人们对此感到失望是有原因的，因为我自己也觉得很失望。我们需要继续关注俄罗斯没有做的事情，中国没有做的事情，沙特阿拉伯没有做的事情。」

根据英国首相约翰逊的办公室周日发布的演说大纲，他预计在周一的联合国气候大会上对各国领袖发出警讯，强调各国必须立即对停止气候变化采取行动。他说：「如果我们今天不认真对待气候变化，我们的孩子往後再这样做就太晚了。」

(美联社丶路透社) 

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