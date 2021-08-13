拜登称美将回应武力犯台 美官员：对台政策不变

(德国之声中文网) 美国总统拜登周四(8月19日)在美国广播公司(ABC)播出的一次采访中，表示台湾丶韩国与北约的情况与阿富汗不同，外界认为他的言论似乎将台湾跟其他美国有明确防务承诺的国家混在一起。

对此，一名拜登政府的高级官员同日向路透社重申，美国对台湾的政策没有改变，这也被视为是澄清外界对於拜登访问中言论的解读。长期以来，美国一直以所谓的「战略模糊」来处理与台湾安全防卫相关的议题。

在周四播出的访问中，拜登被问到美国从阿富汗撤军所带来的影响，以及他如何回应中国媒体称美国的阿富汗策略表明台湾不能依靠美国来协助防御的说法。拜登在回答中指出，台湾丶韩国和北约的情况与阿富汗根本不同。

他说：「他们是......与美国达成协议的实体，这些协议的基础不是这些地区在岛上或在韩国发生的内战，而是他们有一个团结政府的协议，而该政府正试图阻止坏人对他们做坏事。」

拜登补充道：「我们已经遵守了每一个我们做出的承诺。我们对北约第五条款作出了神圣的承诺，那就是如果事实上有人要入侵盟国或对北约盟国采取行动，我们将作出回应。这个情况与对日本丶韩国跟台湾都一样。阿富汗跟台湾的问题根本没有可比性。」

拜登的国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 本周被问及台湾问题时，也称这是一个与阿富汗情势不同的议题。

然而，在访问播出後，拜登政府的一位高级官员告诉路透社，美国「关于台湾的政策没有改变」，而部分专家认为，这表示拜登似乎说错了话。中国驻华盛顿大使馆和台湾驻美代表处都没有立即回应评论请求。

虽然美国法律要求华盛顿向台湾提供自卫的手段，但美国政府长期以来对於中国入侵台湾时，美国是否会来协防台湾一直奉行所谓的「战略模糊」政策。

北约的第五条款是北约的一项协议，该协议规定对联盟的一个成员的攻击将被视为对所有北约成员的攻击。韩国也是美国的条约盟友，有共同防御协议，但自1979年华盛顿转与中国建交以来，美国与台湾的关系一直是非官方的。

一些知名的美国学者认为，有鉴于来自北京对台湾施加越来越大的军事压力，华盛顿应该对台湾做出更明确的安全保证，但拜登的白宫印太政策协调员坎贝尔 (Kurt Campbell) 似乎不同意这样的建议，他在今年5月份时曾说，这种做法有严重的缺点。

美国德国马歇尔基金会的台湾问题专家葛来仪告诉路透社，她认为拜登明显的错误描述是「不幸的」。她说：「从1954年到1979年，美国对台湾有类似北约第五条款的承诺。拜登政府并没有考虑到要在台湾议题上重返该承诺，也就是像坎贝尔的公开声明所表明的那样。」

但葛来仪在回覆德国之声的询问时也重申，她所谓的「不幸」是指拜登的言论会造成外界对美国对台政策上产生混乱，而关於美国政策的声明应该要准确且慎重。她说：「拜登总统的意思是，美国将坚持其承诺，这是一个好的信息。」

本周，美国共和党参议员科宁 (John Cornyn) 在推特上错误地称美国在台湾有派驻3万名士兵，但早在1979年之前，美国便已未在台湾驻军。

拜登的国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 本周被问及台湾问题时，也称这是一个与阿富汗情势不同的议题。他当时说：「我们相信我们对台湾的承诺仍然和以往一样坚定。」

(路透社等)

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