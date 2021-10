拜登称美国将协防台湾 白宫官员：对台政策不变

(德国之声中文网)美国总统拜登周四(10月21日)参加CNN在巴尔的摩举行的巿民大会时接受民众提问。当被问及台湾若遭中国攻击,美国是否会防卫台湾时,他表示:「会,我们对此有承诺。」(Yes, we have a commitment to that.)。这并非拜登首次对美国是否防卫台湾表态,他8月受访时也曾有类似谈话。

多年来,美国在台湾议题上採取「战略模糊」的策略,利用模糊表态的弹性空间来维持两岸局势不变。然而随著近来台海军事行动升温,美国政策界与国会皆传出要求美方改採「战略清晰」,对防卫台湾一事做明确表态。

在CNN大会上,拜登还表示,人们不应担心华盛顿的军事实力因为「中国、俄罗斯和世界上其他国家都知道,我们是有史以来最强大的国家。」他并表示,「你要担心的是,他们(中国)是否会从事一些行动,使他们陷入可能犯下严重错误的处境。」

拜登以他与习近平的关系为例,表示他并不希望进入一场长期冲突。他说:「我与习近平交谈和相处的时间比其他世界领导人都要多。这就是为什么你听到有人说拜登想与中国展开一场新的冷战。我不希望与中国进入冷战,但我要中国明白,我们不会退让或改变我们的任何观点。」

「对台政策不变」

CNN报道,一位白宫官员在大会后试图澄清拜登对台湾的评论,说他在关于中国和台湾的谈话中,「没有指出我们的政策有任何改变,我们的政策也没有改变」。

「美国与台湾的国防关系以《台湾关系法》为指导。我们将坚持我们在该法案下的承诺、继续支持台湾的自我防卫,并将继续反对任何片面改变现状的企图,」这位官员说。

今年8月,拜登曾在美国广播公司(ABC)播出的一次采访中,被问到美国撤军阿富汗所带来的影响,他表示台湾丶韩国与北约的情况与阿富汗不同。外界认为他的言论似乎将台湾跟其他美国有明确防务承诺的国家混在一起。

当时拜登说:「我们对北约第五条款作出了神圣的承诺,那就是如果事实上有人要入侵盟国或对北约盟国采取行动,我们将作出回应。这个情况与我们对日本丶韩国跟台湾都一样。」

在访谈结束后,拜登政府的一位高级官员也曾向媒体表示,美国「关于台湾的政策没有改变」。

中国则表示,台湾是中国与美国关系中最敏感和最重要的问题,并对华盛顿和台北升温的双边关系进行谴责。

路透社报道,周四(23日)早些时候,中国驻联合国大使张军在接受记者采访时说,他们正在追求与台湾的「和平统一」,并对其执政的民进党的「分裂主义企图 」做出回应。

「我们不是麻烦制造者。相反,一些国家──特别是美国──正在采取危险的行动,把台湾海峡的局势引向危险的方向,」他说,「我认为此刻我们应该呼吁美国停止这种做法。将台湾拖入战争绝对不符合任何人的利益。我不认为美国会从中得到什么。」

美台关系紧密

美国与台湾关系近年愈趋紧密,主管中国丶台湾与蒙古事务的美国国务院亚太副助卿华自强(Rick Waters)周三(21日)表示,台湾频频被排除在联合国活动外,就是因为中国错误使用2758号决议,各会员国应加入美国行列,支持台湾有意义参与。

华府智库「德国马歇尔基金会」(GMF)在联合国大会第2758号决议10月25日届满50年前夕举办线上活动,以讨论该决议对台湾的影响。中央社报导,华自强指出,过去50年来,台湾走出戒严,成为全球最蓬勃民主政体之一,置身全球科技经济中心,作为旅游丶文化与教育枢纽,这些发展令人感到振奋。但台湾却被排除在几乎所有联合国活动之外。

华自强并称,在美国看来,就是因为中国错误使用(misuse)联大2758号决议,阻止台湾有意义参与。

(路透社、CNN)

