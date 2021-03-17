拜登称普京是“杀人犯” 莫斯科怒了

（德国之声中文网）外交圈人士表示，在拜登指责普京是"杀人犯"、美国将追究这位俄罗斯总统干预美国大选的行为后，俄美关系已经处于崩溃的边缘。

拜登到底说了什么？

在接受ABC新闻采访时，拜登被问及是否相信普京是"杀人犯"、是他下令暗杀其政治对手时，拜登回答说："是的，我相信。"

对于美国情报部门报告称普京在2020年11月的美国大选中暗中支持特朗普、试图诋毁拜登和民主党一事，拜登也回应称，"他（普京）会为此付出代价的"，"你们很快就会看到"。

俄罗斯如何反应？

克林姆林宫方面否认试图干预去年的美国大选，称美国情报部门的报告是"假的、毫无根据的"，表示这样的言论只会伤害本已艰难的俄美关系。

俄罗斯周四（3月18日）表示，已经召回其驻美大使。俄罗斯外交部说："俄罗斯驻华盛顿大使安东诺夫（Anatoly Antonov）已受邀来莫斯科进行磋商，以分析俄美外交关系何去何从"。

俄罗斯国会上议院副主席科萨切约夫（Konstantin Kosachyov）称，如果说此前有希望美国新政府会改变其对俄政策，拜登的言论结束了这种希望。

科萨切约夫表示，召回俄罗斯大使合情合理，而俄罗斯可能采取更多行动。他在Facebook上发帖称， "如果美方没有任何解释或者道歉，我怀疑这将不会是最后一次"。

俄罗斯国家杜马（国会下议院）亲克里姆林宫的议员奇林加洛夫（Artur Chilingarov）则呼吁莫斯科，作出"强硬反应"。

对于拜登的言论，俄罗斯国家杜马主席瓦罗丁（Wjatscheslaw Wolodin）说，"这是无能为力驱使下的歇斯底里"。他在Telegram上写道："普京是我们的总统，对他的攻击就是对我们国家的攻击"。

王凡/洪沙（法新社，路透社，德新社）

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