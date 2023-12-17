拜登称俄罗斯要打北约 普京：没兴趣

（德国之声中文网）本月早些时候，美国总统拜登曾在呼吁国会共和党人不要持续阻挠军援乌克兰时，警告说，如果普京在乌克兰战场获得胜利，就会继续进攻北约国家。拜登去年还曾说，如果俄罗斯和北约之间发生直接对抗，将引爆第三次世界大战。

俄罗斯国家电视台12月17日发布的普京专访则驳斥了拜登的上述说法。普京说："这完全是无稽之谈，我认为拜登总统也明白这一点。"普京还补充道，拜登似乎试图在为自己对俄罗斯的"错误政策"而辩护，"俄罗斯没有理由，也没有地缘战略、经济、政治、军事兴趣与北约作战。"

普京一再将冷战后北约东扩视作西方国家傲慢地无视俄罗斯的安全关切。他表示，邻国芬兰四月份加入北约迫使俄罗斯在边境附近"集结某些军事单位"。根据北约宪章第五条，任何一个成员国遭到的武装攻击都被视为对所有成员国的袭击，因此会激活集体自卫权。

认为西方想要肢解俄罗斯

乌克兰今年反攻不利已经引发了该国国内以及西方阵营内的质疑。不少人担心，在乌克兰战场击退俄军的目标并不现实。现在，俄罗斯与西方国家的许多官员都开始谈论"新冷战"。

在专访中，普京也被问道在这样的背景下是否还能找到与西方的共同点。他回答说："西方必须要找到共同点，因为他们必须考虑到我们。"

一名不愿具名的美国国务院高官11月曾经表示，在2024年11月美国大选结果揭晓前，普京不会谋求和平谈判。

普京表示，西方国家没能理解1991年苏联解体后的剧变程度，而这场剧变原本已经消除了俄罗斯与西方继续对抗的意识形态基础。"我当时确实有过天真的想法，但现实却是西方人认为，在苏联解体后，只需要稍候片刻就能彻底摧毁俄罗斯。"

俄罗斯总统将当前的武装冲突视为与美国的更大规模斗争的一部分，认为美国的目标是肢解俄罗斯、掠夺俄罗斯的丰富自然资源，然后转头收拾中国。

不过西方国家领导人则一再表示，无意摧毁俄罗斯。乌克兰方面则坚持要将所有俄罗斯军队赶出包括克里米亚半岛在内的法定领土，不达目的誓不罢休。

（路透社）

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