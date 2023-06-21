拜登称习近平为独裁者 北京：公开的政治挑衅

（德国之声中文网）拜登周二（6月20日）在一次集会上表示，在美国空域击落一个嫌疑间谍气球让习近平非常尴尬。

在加州一个募捐活动上发言时，拜登谈到令本已紧张的中美关系继续陷入冰点的"气球事件"，他说，"习近平特别生气的原因是，我击落那个装满两车间谍设备的气球时，他不知道它（气球）在那里。"他接着说，"这对独裁者们来说尤其尴尬，他们不知道发生了什么，那里不应该是它的目的地，因风力它偏离了航线。"拜登在讲话时还提到中国正面临经济困境。

美国总统有关中国的言论引起北京的极大不满。次日，中国外交部发言人毛宁在记者会上说，"美方的言论极其荒谬, 极不负责，严重违背基本事实，严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。中方对此强烈不满，坚决反对。"

目前，尚不清楚拜登总统对习近平做出这番评论的动因为何，现年80的他正在为明年的总统大选热身造势。就在拜登讲话一天前，到访北京的布林肯国务卿在同中国外交事务第一把手王毅以及外长秦刚会晤后，同中国国家主席习近平举行了会谈。拜登对布林肯访华也做出"他做得非常棒"的评述，并认为，中美关系正"走在正确的道路上"。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 不铺红地毯、只给画红线 布林肯此次北京之行是美国国务卿5年来首次访华，也是拜登政府上台后美方访华的最高级别官员。不过，当布林肯抵达北京首都国际机场时，没有红地毯，没有人献花，到场迎接的中方官员只有相对级别较低的外交部北美大洋洲司司长杨涛。有意思的是，机场地面还画有几道红线，而现场照片也正好捕捉到布林肯脚踩“红线”的瞬间。在中美关系处于历史性低谷之际，所有这一切似乎都具有象征性意义。不过，也有专家指出，除了希拉里·克林顿2012年作为国务卿访华时中方为她铺了红地毯外，克里、蒂勒森、蓬佩奥等美国国务卿抵达中国时，停机坪也没有红地毯。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 中国官媒不提布林肯说了什么 布林肯6月18日早上抵达北京，下午抵达钓鱼台国宾馆，与中国国务委员兼外交部长秦刚会谈。不过，中国央视18日晚上7时播出的《新闻联播》却没报道此事。对于布林肯和秦刚长达6、7个小时的会谈，中国官媒新华社等只报道了秦刚以训诫口气表达的中方立场，但未提布林肯说了什么。新华社称，秦刚表示，“当前，中美关系处在建交以来的最低谷”，并强调“台湾问题是中国核心利益中的核心”，“也是最突出的风险”。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 分析：为习近平11月出席旧金山APEC峰会铺路 布林肯在与秦刚会谈后在推特写道，双方讨论了如何通过开放的沟通渠道负责任地管理两国的关系。美国国务院发表声明指出，布林肯强调了双方保持沟通渠道畅通的重要性，提出和中国在一些议题上可以合作，但同时表示，美国将继续保护美国人的利益，维护基于规则的国际秩序。《华尔街日报》先前分析，美中最近恢复对话的驱动力之一，是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会。北京希望为中国国家主席习近平出席该会议并与美国总统拜登单独会面铺平道路。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 口罩的意义 从现场照片可以看到，在布林肯率领的美方代表团分别与中国外长秦刚以及中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅为首的中方代表团会晤时，除秦刚、王毅以外的中方人员都戴着口罩，美方人员除布林肯外也“入乡随俗”地戴上了口罩。今年3月北京斡旋沙伊两国达成协议的画面显示，在三方会谈上，所有官员都没戴口罩，与现在布林肯会晤北京官员的画面形成鲜明对比。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 悬念揭晓 直到最后一刻，中国国家主席、中共最高领导人习近平是否会接见布林肯一直是一个悬念。就在布林肯抵达北京的前夕，中国主席习近平会见了微软前总裁盖茨，称其是老朋友，并表示他始终寄希望于美国人民。分析家认为，如果习近平不见布林肯，那中美关系将会更加堪忧。如果见，双方关系可望进一步缓和，习近平11月赴旧金山参加APEC峰会时也可能对美国进行一次正式访问。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 布林肯完成此行的主要目标 按惯例，美国国务卿访华，中国领导人都会与之会晤。不过也有例外，比如布林肯前任蓬佩奥2018年10月访问中国时，习近平就没有见他。当时，中美贸易战已经登场，美国副总统彭斯刚刚发表强硬的对华政策演讲，双方关系非常紧张。如今，习近平在人民大会堂会见在中国气球侵入美国领空事件后推迟访华的布林肯，意味着中美将保持高层沟通，而布林肯也达成访华前宣布的与中国进行“坦率、直接和具有建设性”讨论的主要目标。会谈中，习近平坐在正中，左右手的长桌分别坐着中美官员。习近平和布林肯均没有戴口罩，而此前在与布林肯会晤中没有戴口罩的秦刚和王毅则和其他官员一样戴上了口罩。



虽然布林肯访华并未从根本上铲除中美关系发展的障碍，但会面本身被看作是稳定这一关系的积极信号。他们商定今后数月里，双方将举行多轮部长级会谈，其中包括中美财长、贸易部长以及气候最高官员。北京方面认为，布林肯访华同中方的沟通取得了6大成果，尤其为今年11月习近平访美出席亚太经合组织论坛铺平道路。

结束北京之行后，布林肯在接受美国媒体采访时也提到"气球事件"，因为这一事件，布林肯取消了原定于今年二月对中国的访问。布林肯说，气球事件"该结束了"："我们做了我们需要做的事情来保护我们的利益，我们说了我们需要说的话，我们也明确表达了应该明确表达的内容，以确保这种情况不再发生。因此，只要它不再发生，这一篇章就应该结束了。"

布林肯：同习近平主席举行了重要会谈

(综合报导)

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