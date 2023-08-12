拜登称中国为“定时炸弹” 北京反击

（德国之声中文网）美国总统拜登关于中国是“定时炸弹”的说法引发关注之后，白宫发言人柯比周五表示，总统相关言论指的是中国内部经济和社会紧张局势可能会影响到北京与世界互动的方式。

据路透社报道，此前拜登在周四的一次演讲中将正在面临增长疲软等一系列经济挑战的中国称为“定时炸弹”，但是他错误引用了中国经济数据。

“他们（中国）遇到了一些问题。这很不妙，因为当坏人遇到问题的时候，他们就会做坏事”，拜登在犹他州的一次政治募款活动上说，“中国是一枚定时炸弹……中国遇到了麻烦。中国过去每年的经济增长率大约在8%左右，现在却只有将近2%。”

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根据中国国家统计局公布的数据，今年第一季度中国国内生产总值同比增长率为4.5%，第二季度增长率达到6.3%。而在第一季度环比增长率达到2.2%之后，第二季度的环比增长率仅为0.8%。2022年中国GDP比前一年增长3%，远低于中国政府之前提出的5.5%目标值。

白宫发言人柯比（John Kirby）周五在回应记者提问时表示，中国令人担忧的一个领域是“他们欺凌、胁迫和恐吓世界各国的方式”，包括提供高息的基础设施项目贷款，然后在借贷国家违约时扣押资产。

柯比表示，正是出于这些担忧，美国政府才提出了有关33亿美元补充资金的预算请求，这一款项将用于增加世界银行对发展中国家的贷款，从而为他所说的“来自中国的危险贷款”提供可靠的替代选项。

这一请求很不寻常，因为补充预算通常是预留给紧急需要的，比如战争和灾难。这位白宫发言人强调：“是的，对于我们来说，具备提供替代选项的能力就是一项紧急需求。”

布林肯访华哪些细节吸睛？ 不铺红地毯、只给画红线 布林肯此次北京之行是美国国务卿5年来首次访华，也是拜登政府上台后美方访华的最高级别官员。不过，当布林肯抵达北京首都国际机场时，没有红地毯，没有人献花，到场迎接的中方官员只有相对级别较低的外交部北美大洋洲司司长杨涛。有意思的是，机场地面还画有几道红线，而现场照片也正好捕捉到布林肯脚踩“红线”的瞬间。在中美关系处于历史性低谷之际，所有这一切似乎都具有象征性意义。不过，也有专家指出，除了希拉里·克林顿2012年作为国务卿访华时中方为她铺了红地毯外，克里、蒂勒森、蓬佩奥等美国国务卿抵达中国时，停机坪也没有红地毯。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 中国官媒不提布林肯说了什么 布林肯6月18日早上抵达北京，下午抵达钓鱼台国宾馆，与中国国务委员兼外交部长秦刚会谈。不过，中国央视18日晚上7时播出的《新闻联播》却没报道此事。对于布林肯和秦刚长达6、7个小时的会谈，中国官媒新华社等只报道了秦刚以训诫口气表达的中方立场，但未提布林肯说了什么。新华社称，秦刚表示，“当前，中美关系处在建交以来的最低谷”，并强调“台湾问题是中国核心利益中的核心”，“也是最突出的风险”。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 分析：为习近平11月出席旧金山APEC峰会铺路 布林肯在与秦刚会谈后在推特写道，双方讨论了如何通过开放的沟通渠道负责任地管理两国的关系。美国国务院发表声明指出，布林肯强调了双方保持沟通渠道畅通的重要性，提出和中国在一些议题上可以合作，但同时表示，美国将继续保护美国人的利益，维护基于规则的国际秩序。《华尔街日报》先前分析，美中最近恢复对话的驱动力之一，是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会。北京希望为中国国家主席习近平出席该会议并与美国总统拜登单独会面铺平道路。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 口罩的意义 从现场照片可以看到，在布林肯率领的美方代表团分别与中国外长秦刚以及中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅为首的中方代表团会晤时，除秦刚、王毅以外的中方人员都戴着口罩，美方人员除布林肯外也“入乡随俗”地戴上了口罩。今年3月北京斡旋沙伊两国达成协议的画面显示，在三方会谈上，所有官员都没戴口罩，与现在布林肯会晤北京官员的画面形成鲜明对比。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 悬念揭晓 直到最后一刻，中国国家主席、中共最高领导人习近平是否会接见布林肯一直是一个悬念。就在布林肯抵达北京的前夕，中国主席习近平会见了微软前总裁盖茨，称其是老朋友，并表示他始终寄希望于美国人民。分析家认为，如果习近平不见布林肯，那中美关系将会更加堪忧。如果见，双方关系可望进一步缓和，习近平11月赴旧金山参加APEC峰会时也可能对美国进行一次正式访问。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 布林肯完成此行的主要目标 按惯例，美国国务卿访华，中国领导人都会与之会晤。不过也有例外，比如布林肯前任蓬佩奥2018年10月访问中国时，习近平就没有见他。当时，中美贸易战已经登场，美国副总统彭斯刚刚发表强硬的对华政策演讲，双方关系非常紧张。如今，习近平在人民大会堂会见在中国气球侵入美国领空事件后推迟访华的布林肯，意味着中美将保持高层沟通，而布林肯也达成访华前宣布的与中国进行“坦率、直接和具有建设性”讨论的主要目标。会谈中，习近平坐在正中，左右手的长桌分别坐着中美官员。习近平和布林肯均没有戴口罩，而此前在与布林肯会晤中没有戴口罩的秦刚和王毅则和其他官员一样戴上了口罩。



拜登在周四的讲话中强调，他不想伤害中国，也希望和中国保持理性关系，但是对该国经济的未来前景持担忧态度。

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇周五在发给路透社的一份声明中表示，“我们反对美方试图拿中国做文章，抹黑中国或贬低中国的前景。”该声明并未提到拜登，但是警告华盛顿不要把北京“当作替罪羊”，也不要煽动“分裂和对抗”。

刘鹏宇还强调，中国的经济增长持续为世界经济发展提供重要的支持。

新华社周五发表“新华时评”指出，“唱衰中国，只会在事实面前反复碰壁”。作者认为，美国国内困局难解，拜登政府则“把唱衰中国当成拯救美国经济的政策选项”。文章称，美国应更多从自身不负责任的财政货币政策找原因，多从“脱钩断链”的政治操弄中找根源，而不是“转嫁矛盾，自欺欺人”。

拜登关于“定时炸弹”的言论让人想起他在六月的另一场筹款活动上发表的讲话，当时他称习近平主席为“独裁者”。当时美国国务卿布林肯刚刚结束了旨在稳定双边关系的访华之旅。中国称拜登的相关言论是挑衅。

“这（美中关系）是非常艰难复杂的双边关系，也是世界上最举足轻重的双边关系。总统深知这一点”，白宫发言人柯比周五在回应记者提问时强调，“但是这并不意味着我们不需要继续改善我们的沟通渠道。”

对于拜登最新言论是否会影响到今年内美中领导人会晤的计划，柯比没有发表评论。外界猜测，拜登有可能会在下个月由印度主办的G20峰会期间与习近平举行会晤。

作为世界第二大经济体的中国目前正面临通缩风险，和大多数其他国家普遍存在通货膨胀形成对比。

美国一直在应对高企的通货膨胀，目前劳动力市场发展较为强劲。

（路透社）

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