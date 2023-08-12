拜登称中国为“定时炸弹” 北京反击

在本周的一次政治筹款活动上，美国总统拜登称面临经济增长疲软的中国是一枚“滴答作响的定时炸弹”。中国官媒回应称，面对国内困局就拿中国说事是拜登政府的“老把戏”。对于相关言论是否会影响“拜习会”举行，白宫发言人柯比未置评论。
（德国之声中文网）美国总统拜登关于中国是“定时炸弹”的说法引发关注之后，白宫发言人柯比周五表示，总统相关言论指的是中国内部经济和社会紧张局势可能会影响到北京与世界互动的方式。
据路透社报道，此前拜登在周四的一次演讲中将正在面临增长疲软等一系列经济挑战的中国称为“定时炸弹”，但是他错误引用了中国经济数据。
“他们（中国）遇到了一些问题。这很不妙，因为当坏人遇到问题的时候，他们就会做坏事”，拜登在犹他州的一次政治募款活动上说，“中国是一枚定时炸弹……中国遇到了麻烦。中国过去每年的经济增长率大约在8%左右，现在却只有将近2%。”
根据中国国家统计局公布的数据，今年第一季度中国国内生产总值同比增长率为4.5%，第二季度增长率达到6.3%。而在第一季度环比增长率达到2.2%之后，第二季度的环比增长率仅为0.8%。2022年中国GDP比前一年增长3%，远低于中国政府之前提出的5.5%目标值。
白宫发言人柯比（John Kirby）周五在回应记者提问时表示，中国令人担忧的一个领域是“他们欺凌、胁迫和恐吓世界各国的方式”，包括提供高息的基础设施项目贷款，然后在借贷国家违约时扣押资产。
柯比表示，正是出于这些担忧，美国政府才提出了有关33亿美元补充资金的预算请求，这一款项将用于增加世界银行对发展中国家的贷款，从而为他所说的“来自中国的危险贷款”提供可靠的替代选项。
这一请求很不寻常，因为补充预算通常是预留给紧急需要的，比如战争和灾难。这位白宫发言人强调：“是的，对于我们来说，具备提供替代选项的能力就是一项紧急需求。”
拜登在周四的讲话中强调，他不想伤害中国，也希望和中国保持理性关系，但是对该国经济的未来前景持担忧态度。
中国驻美大使馆发言人刘鹏宇周五在发给路透社的一份声明中表示，“我们反对美方试图拿中国做文章，抹黑中国或贬低中国的前景。”该声明并未提到拜登，但是警告华盛顿不要把北京“当作替罪羊”，也不要煽动“分裂和对抗”。
刘鹏宇还强调，中国的经济增长持续为世界经济发展提供重要的支持。
新华社周五发表“新华时评”指出，“唱衰中国，只会在事实面前反复碰壁”。作者认为，美国国内困局难解，拜登政府则“把唱衰中国当成拯救美国经济的政策选项”。文章称，美国应更多从自身不负责任的财政货币政策找原因，多从“脱钩断链”的政治操弄中找根源，而不是“转嫁矛盾，自欺欺人”。
拜登关于“定时炸弹”的言论让人想起他在六月的另一场筹款活动上发表的讲话，当时他称习近平主席为“独裁者”。当时美国国务卿布林肯刚刚结束了旨在稳定双边关系的访华之旅。中国称拜登的相关言论是挑衅。
“这（美中关系）是非常艰难复杂的双边关系，也是世界上最举足轻重的双边关系。总统深知这一点”，白宫发言人柯比周五在回应记者提问时强调，“但是这并不意味着我们不需要继续改善我们的沟通渠道。”
对于拜登最新言论是否会影响到今年内美中领导人会晤的计划，柯比没有发表评论。外界猜测，拜登有可能会在下个月由印度主办的G20峰会期间与习近平举行会晤。
作为世界第二大经济体的中国目前正面临通缩风险，和大多数其他国家普遍存在通货膨胀形成对比。
美国一直在应对高企的通货膨胀，目前劳动力市场发展较为强劲。
（路透社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。