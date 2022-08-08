拜登称不担心台湾 佩洛西说“此行值得”

（德國之聲中文網）中國解放軍東部戰區週二（8月9日）公告，稱9日持續在台島周邊海空域組織實戰軍演，重點組織聯合封控和聯合保障行動。此前，美國總統拜登週一（8日）才表示，他不擔心台灣問題，但對中國在該地區的行動感到憂慮。他說：「我很擔心他們的行動，但我不認為他們會做出比現在更多的事情。」

這是拜登在美國眾議院议长佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，首次公開談論台灣相關議題。當被記者問到佩洛西出訪台灣一事是否為錯誤時，拜登說：「那是她的決定。」

佩洛西：美国不能允许中国孤立台湾

美国众议院议长佩洛西周二为她的台湾之行辩护，表示她的此行“绝对”值得，并称美国不能允许中国孤立台湾。

“我们不能允许中国政府孤立台湾”，佩洛西在接受美国全国广播公司（NBC）的节目采访时说。她也说，不能由中国决定“谁可以访台”。

美国没有改变其对台海军事行动的评估

8月8日，美國國防部一位高級官員表示，美國沒有改變其對中國可能奪取台灣時間表的評估。該名官員仍堅持華府之前的說法，即北京在未來兩年不會試圖奪取台灣。

隨著全球持續關注中國在台灣周圍的大規模軍演，美國國防部負責政策的副部長卡爾（Colin Kahl）向媒體表示，美國並未因佩洛西出訪而改變他們之前的預估。他說：「顯然地，中國正在試圖脅迫台灣，他們正試圖脅迫國際社會。我要說的是，我們不會上鉤，這種做法不會奏效。」

中国军演继续 两岸民众如何看待？

去年11月，一位美國高級將領層曾表示，中國不太可能在未來幾年試圖通過軍事手段奪取台灣，即便解放軍正在發展相關能力。路透社報導稱，美國官員私底下也都認為，他們不相信中國在2027年前會準備好以軍事行動完全佔領台灣。

美國國防部副部長卡爾說，美國未來幾週將派遣軍艦穿越台灣海峽。他說：「很明顯地，中國想做的是用切臘腸的方式來實現新的現狀。」

在中國宣布繼續軍演後，台灣國防部週一（8月8日）舉行記者會證實，雖然解放軍公告在台灣周邊的軍演在當日上午結束，不過直至下午3時「軍事行動仍在持續中」。另外，台灣國防部表示，解放軍自4日以來，每天在台灣鄰接區24海浬外保持13艘作戰艦、情蒐船，但軍機艦從未進入領空領海。

周二，台湾军方也在屏东枫港训场进行年度例行重炮射击训练，38门155榴弹炮对海实弹射击，进行反登陆操演。

（路透社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。