拜登称不担心台湾 佩洛西说“此行值得”

（德國之聲中文網）中國解放軍東部戰區週二（8月9日）公告，稱9日持續在台島周邊海空域組織實戰軍演，重點組織聯合封控和聯合保障行動。此前，美國總統拜登週一（8日）才表示，他不擔心台灣問題，但對中國在該地區的行動感到憂慮。他說：「我很擔心他們的行動，但我不認為他們會做出比現在更多的事情。」
這是拜登在美國眾議院议长佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，首次公開談論台灣相關議題。當被記者問到佩洛西出訪台灣一事是否為錯誤時，拜登說：「那是她的決定。」
佩洛西8月9日对美媒表示，她的台湾之行“绝对”值得
佩洛西：美国不能允许中国孤立台湾
美国众议院议长佩洛西周二为她的台湾之行辩护，表示她的此行“绝对”值得，并称美国不能允许中国孤立台湾。
“我们不能允许中国政府孤立台湾”，佩洛西在接受美国全国广播公司（NBC）的节目采访时说。她也说，不能由中国决定“谁可以访台”。
美国没有改变其对台海军事行动的评估
8月8日，美國國防部一位高級官員表示，美國沒有改變其對中國可能奪取台灣時間表的評估。該名官員仍堅持華府之前的說法，即北京在未來兩年不會試圖奪取台灣。
隨著全球持續關注中國在台灣周圍的大規模軍演，美國國防部負責政策的副部長卡爾（Colin Kahl）向媒體表示，美國並未因佩洛西出訪而改變他們之前的預估。他說：「顯然地，中國正在試圖脅迫台灣，他們正試圖脅迫國際社會。我要說的是，我們不會上鉤，這種做法不會奏效。」
去年11月，一位美國高級將領層曾表示，中國不太可能在未來幾年試圖通過軍事手段奪取台灣，即便解放軍正在發展相關能力。路透社報導稱，美國官員私底下也都認為，他們不相信中國在2027年前會準備好以軍事行動完全佔領台灣。
美國國防部副部長卡爾說，美國未來幾週將派遣軍艦穿越台灣海峽。他說：「很明顯地，中國想做的是用切臘腸的方式來實現新的現狀。」
在中國宣布繼續軍演後，台灣國防部週一（8月8日）舉行記者會證實，雖然解放軍公告在台灣周邊的軍演在當日上午結束，不過直至下午3時「軍事行動仍在持續中」。另外，台灣國防部表示，解放軍自4日以來，每天在台灣鄰接區24海浬外保持13艘作戰艦、情蒐船，但軍機艦從未進入領空領海。
周二，台湾军方也在屏东枫港训场进行年度例行重炮射击训练，38门155榴弹炮对海实弹射击，进行反登陆操演。
（路透社、法新社）
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训
美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
东部战区实施远程火力实弹射击
8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空
日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
真的？假的？
8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
解放军军舰与台湾兰阳号对峙
8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉
5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
台国防部：“解放军未进入领海领空”
8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势
白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
台湾“天雷操演”即将登场
台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突
台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。