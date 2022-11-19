拜登確定與習近平會晤 欲設立「紅線」

（德國之聲中文網）美國全國公共廣播電台NPR報導，美國總統拜登（Joe Biden）週三（11月9日）證實，他計劃下週赴印尼出席20國集團峰會時，與中國國家主席習近平進行面對面會談。預計討論議題包括台灣、貿易政策及中俄關係等。

拜登在新聞發布會上告訴路透社記者，他不會對中國政府做出任何讓步，並希望中國了解兩國關係之間的「紅線」。另外他也表示，其目標是進一步了解習近平優先關注的事項，並強調：「我已經告訴他們（北京政府），我正在尋求的是競爭關係，而不是衝突。」

這將是拜登成為美國總統以來，第一次與中國領導人習近平舉行面對面會談。而這兩年的實體外交中斷主因包括新冠疫情的爆發，以及北京和華盛頓地緣政治升溫。

自眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣以來，台海衝突急遽增加，中美關係也日益緊繃。中國在台灣周圍進行實彈軍事演習，更切斷與拜登政府在緝毒及氣候方議題上對話可能性。美國白宮當時稱上述的軍事演習，是中國對台灣採取的「前所未有的壓力運動」。

擬討論台灣問題

根據NPR報導，拜登在新聞發布會上表示，與習近平談話時會向他「闡明我們的每條紅線是什麼」，並了解雙方分別最重視的關鍵國家利益，「並確定它們是否相互衝突」。

談及美國對台立場及主張，他表明：「不願意做出任何根本性的讓步」。近期拜登因多次暗示若中國對台發動攻擊，美國將可能出兵保衛台灣，引起北京憤怒。即使白宮一再表示，這些言論並不代表美國對台政策的改變，但中國並不滿意。

中國當局認為，美國對台灣的支持是在鼓勵該島將幾十年來事實性獨立的狀態永久化，但美國領導人否認這個說法。美聯社稱，習近平曾指出，華盛頓想要扼殺北京日益增長的影響力，是因為中國試圖超越美方成為世界第一大經濟體。



媒體9日再次詢問拜登會否告訴習近平美國致力於保衛台灣，他回應道：「我會和他進行這個對話」，但重申對台政策不變。

習近平二十大談台港

拜習會的重要性

上週三（2日）在美中關係全國委員會（NCUSCR）的年度晚會上，習近平提交了一封信，內容表示中國預備要與美國合作，並從中「找到正確的方式與對方相處」。這是習近平獲得中共總書記第三個任期後，向美國發出的第一個信息。而拜登也針對這次峰會承諾 ，會「合理謹慎地管理（與中國的）競爭關係」。

《南華早報》報導，部分專家認為中美雙方近期的對話語氣都比先前緩和。不過有分析師說，這些互動只不過是基本的外交禮節，缺乏能解決兩國關係的核心問題的實際方案。

盛頓史汀生中心的中國議題專家孫韻告訴《南華早報》，在雙邊關係前景悲觀的情況下，她預測在中共二十大後，「中國會短暫釋出善意，但一旦出現危機，事情（雙方關係）就會回到舊軌」。

另有專家推測，北京還不確定美國中期選舉後，拜登的處境和立場將會如何演變。這可能正是習近平還在猶豫發布正式出席聲明的原因。

（綜合報導）

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