拜登确定赢得佐治亚州 特朗普撤销密歇根州诉讼

(德国之声中文网) 美国佐治亚州选举官员周四表示，佐治亚州的人工计票结果证实，该州大多数选民支持拜登成为下届美国总统。这个结果也确定由拜登拿下该州16张选举人票。拜登是自1992年柯林顿（Bill Clinton）以来，第一位在美国南部州获胜的民主党候选人。

最初的统计结果显示，拜登比特朗普多得了1.4万多票。人工计票的结果则显示，他的得票比特朗普多12284张。根据美联社(AP)的预测，拜登在赢得佐治亚州后，他的总选举人票数为306票，而特朗普则是232票。

在佐治亚州19日宣布之前，特朗普声称民主党试图干预佐治亚州的选举结果。他在没有提供证据的情况下於推特上发文写道：「这次佐治亚州的选举，几乎没有任何被拒绝计入的选票。过去几年，这个比例都接近4%。不可能。」

佐治亚州要到周五才能对人工计票结果进行认证。之后，败选的竞选团队可以在两个工作日之内要求重新计票。根据州法律，当候选人之间的差距小于0.5%时，败选的一方可以要求重新计票。

共和党籍的佐治亚州州务卿拉芬斯佩尔 (Brad Raffensperger) 对人工计票结果表示欢迎，他说：「佐治亚州史上首次全州人工计票再次证实，该州新的安全选票系统准确地计算和报告了选举结果。」

佐治亚州州务卿在声明中明确表示，人工计票结果再次确认了拜登在佐治亚州的领先优势，各县统计结果的任何差异都在标准误差率范围内，且大多数县发现其统计结果没有变化。即便是票数有变化的县，票数增减也不到10票。由于人工计票结果与机器计票结果一致，任何重新计票都将由机器扫描纸质选票进行。

在一名保守派律师试图透过法律途径阻止确认选举结果后，佐治亚州的一名法官将于19日审理另一起与选举有关的诉讼。律师伍德（L. Lin Wood Jr.）认为，该州在今年早些时候非法改变了邮寄选票的处理程序。

密歇根州的选情发展如何？

特朗普竞选团队在美国各地发起法律诉讼，希望藉此推翻最初的选举结果。除了被驳回的几个法律诉讼以外，其余的诉讼至今没有任何进展。19日，特朗普团队在密歇根州放弃了一项质疑选举结果的诉讼。

共和党籍的佐治亚州州务卿拉芬斯佩尔 (Brad Raffensperger) 对人工计票结果表示欢迎。

不过，几个小时后，美国媒体报道称，特朗普邀请密歇根州的主要州议员前往白宫，讨论该州的选举结果。美联社引述消息人士称，密歇根州参议院多数党领袖谢基 (Mike Shirkey) 和众议院议长查特菲尔德 (Lee Chatfield) 同意前往。目前还不清楚具体谈话内容为何。

此前，密歇根州最大的县19日表示，他们不能撤销对选举结果做出的认证。原先宣布拜登在当地获胜的选举委员会职务的谢基与查特菲尔德，也改口说希望能收回过去发言，拒绝承认计票结果。

谢基曾告诉《密歇根桥日报》，拜登赢得了该州的选举，外界担忧的「选举人政变 」不会发生。他对该报说：「我们将遵循法律，遵循程序。」

密歇根州有16张选举人票。该州之所以从2016年大选中支持特朗普，转变成在2020年支持拜登，部分原因是韦恩县大规模选民支持拜登。该州最大城市底特律就位於该县。

特朗普团队对佐治亚州结果的立场为何？

在亚利桑那州，一名法官预计将针对共和党推动的法律诉讼进行判决，共和党希望透过该诉讼阻止该州选举委员会认证选举结果。特朗普团队还要求法官宣布内华达州的选举结果无效，或将选举结果搁置，并宣布特朗普获胜。

18日，特朗普解雇了对舞弊指控提出异议的美国高级选举安全官员。19日，特朗普的律师朱利安尼（Rudy Giuliani）在一场冗长的新闻发布会上，再次指控选举舞弊。曾经担任过纽约市长的朱利安尼说：「佐治亚州的人工计票结果不会告诉我们什么新消息，因为这些舞弊选票只会被再次计算，他们也不会提供与选票相符的签名。所以，计算这些选票毫无意义。」

虽然佐治亚州的公告证实了拜登赢得该州选举，但共和党和民主党仍在佐治亚州争夺参议院的席次。该州的选民将决定哪个党能控制美国参议院。佐治亚州的两个参议员席位都悬而未决，预计将在明年1月初进行第二轮投票。

杨威廉/张慈 (美联社、路透社)

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