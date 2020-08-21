拜登真是”北京拜登“？

（德国之声中文网）早在今年4月，美国总统特朗普在竞选广告中就称拜登为"北京拜登"，指其过去对中国过于友好，而要阻止中国，就要阻止拜登。广告引用了拜登2019年5月在一次发言中说的话："中国会吃掉我们的午餐？得了吧"以及"中国不是美国的竞争对手"等。

拜登去年5月2日在爱荷华的一次演讲中表示，他认为担心中国会超越美国，成为世界超级大国实为高估中国。他说："中国会吃掉我们的午餐？得了吧，伙计。我的意思是，他们不是坏人。你看，他们不是我们的竞争对手。"他还说，"他们搞不定在南海和西部山区的巨大分歧，他们搞不清怎么处理体制内的贪污。"

拜登这番言论引发争议，有人批评拜登低估了中国对美国的经济威胁。当时民主党的总统参选人桑德斯（Bernie Sanders）就批评拜登说："假装中国不是我们主要的经济竞争对手之一，这是错误的。"

拜登和习近平被认为"私交甚笃"。２０１１年，时任副总统的拜登访华时受到时任中国副主席的习近平接待，并在五日中国行中与习近平一共交谈了10多个小时。2012年２月习近平访美时则由拜登尽东道主之宜。２０１５年习近平作为国家主席对美国进行国事访问，拜登（Joe Biden）当时和妻子到机场迎接。拜登上一次访华是在2013年。当时他向媒体表示，如果美中两国能处理好双边关系，"机会是无限的"。他还称习近平是一个"坦率和富于建设性的人"。

不过，观察家注意到，在拜登副总统任期的最后两年，奥巴马政府对华政策已发生转变，拜登的顾问伊利·拉特纳(Ely Ratner)等人围绕中国拿出了严格的分析报告，并对中国的军事扩充、间谍行为、贸易中的手法表示深切担忧。

随着本届总统选战的进一步展开，拜登对中国的论调发生了很大变化。他几次在辩论中指责对手小看了来自中国的威胁，同时还指责特朗普对总国今年4月18日，拜登团队发布了一个攻击特朗普的视频广告，指责特朗普在1月到2月一共表扬中国的抗疫成绩十多次。拜登说，如果他成为总统，肯定会逼中国就范，让其允许美国疾控中心的专家到中国考察。

特朗普总统去年在选战中曾指责拜登的儿子利用父亲的影响力，为其任职的私募股权基金从中国银行获得15亿美元的投资，并赚了上百万美元，但这一指控缺少明确证据。

在数天前正式接纳美国大选民主党候选人提名所发表的演说中，拜登只在一处地方提到中国。他说，如果当选将启动在美国境内生产对抗新冠所需医疗设备的计划，让美国"不用再受中国或其他国家"的制肘。

数天前通过的美国民主党新版党纲显示，民主党在对华政策的强硬程度方面并不相上下。新党纲中多处批评中国在人权、经济、安全等议题上的侵害行为。据路透社报道，曾担任三任英国首相外交政策顾问的汤姆·弗莱屈（Tom Fletcher）认为，如果拜登入主白宫，美国政府的对华政策也不会出现大的改变。他说，"我不认为拜登的政策和特朗普的中国政策会相差十万八千里。但所用的语言会不同，会更睿智，更富有战略性。"

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。