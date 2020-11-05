拜登的胜利：同理心赢得总统宝座

（德国之声中文网）在新冠疫情爆发期间，乔·拜登在面对选民时经常表达对新冠肺炎死者及其家属的同情。迄今已有超过22.5万美国人因新冠病毒丧命。

10月下旬，拜登在家乡特拉华州威尔明顿市谈及新冠危机时表示："我要心与每一个不得不忍受痛苦，只能在视频中向挚爱道别的人同在。他们无法与最亲密的朋友、甚至是全家人一同在葬礼上为逝者哀悼。"

在美国总统大选选战期间，拜登希望传达与特朗普不同的信息。特朗普在疫情期间对美国人民表示，不要受到新冠病毒操控，无须惧怕病毒；拜登则鼓励民众戴口罩并保持社交距离，对于陌生人的悲伤也感同身受。因为拜登也曾经历丧妻及丧子之痛，并因此两度考虑退出政坛。

第一次是1972年冬天。年仅29岁的拜登决定参选，挑战在特拉华州执政多年的共和党参议员。他的家庭成员们加入了竞选团队，虽然经费有限，拜登仍赢得11月的选举。但就在几周后，一场悲剧改变了拜登的人生。他的第一任妻子内莉亚（Neilia）和一岁大的女儿Naomi死于一场车祸，两个儿子Beau和Hunter也身受重伤。

当时拜登有意结束政治仕途，但最终被说服就任。他在医院儿子的病床边宣誓就职参议员。这名年轻的参议员开始往返于威尔明顿和华盛顿两地。拜登的妹妹瓦莱丽（Valerie Biden）搬到他的家中帮忙照顾侄子，直到1977年拜登与第二任妻子吉尔·雅各布斯（Jill Jacos）结婚，两人婚后育有女儿Ashley。

奥巴马健保与丧子之痛

拜登第二度萌生结束政治生涯的念头是在数十年后。2015年，时任美国副总统拜登正与总统奥巴马合作推行《患者保护与平价医疗方案》（俗称奥巴马健保），该法案旨在让成千上百万低收入家庭也能得到医疗资源。在拜登为人民推动健保的同时，他的长子Beau因不敌脑瘤而病故。原本有意角逐2016年总统大选的拜登选择留在家中花时间陪伴家人。

在他副总统任期结束的数日前，奥巴马授予拜登总统自由勋章。奥巴马当时曾说："拜登的爱没有伪装，为无私地为公众服务，对生活充分投入。"

美国正需要"慢乔"

美国密苏里州大学密西根分校传播学教授麦金尼（MitchellS.McKinney）指出，民主党没有推选一名较年轻或非白人的参选人，而是提名拜登竞选总统，这并不令人惊讶。

麦金尼表示："关键是时机和大环境。是我们作为国家正在面对和设法克服的（问题）。"

他认为拜登是个"理性而且稳定，令人安心并富有同理心的"政治家，这正好与特朗普相反，后者揶揄拜登为"慢乔"（Slow Joe）。

麦金尼表示，拜登的胜利是一个明确的信号，"它表明了我们的国家对领导力的渴求"。"我们经历了一次摆荡，从一个最非典型、非传统的总统，摇摆至一个最典型的总统。"

拜登因善于与意见相左者合作而闻名。得克萨斯大学政治学教授布坎南（BruceBuchanan）指出："他是一个天生的议员，他在国会中任职很长的时间，与所有人都处得来。"

"很难在华盛顿找到一个真正讨厌拜登的人。他在国会中享有良好声誉，因为他多年来与共和党保持很好的合作，而且他不是空想家，是个非常友善友好的同伴。"

在选举前，部分共和党参议员已经表示，若拜登当选总统，愿与拜登一起合作。

执政后的阻力

视议题而定，为了拜登可能会陷入对共和党让步以及讨好民主派的两难局面。虽然他从未公开为"绿色新政"背书，但他所提出的应对气候危机的计划与绿色新政非常类似。

绿色新政呼吁美国国会提出十年国家动员计划，推动低碳经济，并且支持职业技能再培训以及社会和环境正义。拜登的副手贺锦丽正是绿色新政的发起人之一。

政治分析家布坎南相信，若拜登"硬性推动气候变迁、环境行动主义等议题，将会遭遇阻力"，但另一方面，拜登是个"务实的政治家"。



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