 拜登的承诺：哪些已经兑现，哪些希望渺茫？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2023

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拜登的承诺：哪些已经兑现，哪些希望渺茫？

拜登已宣布竞选连任。我们来看看他对选民做出的种种承诺，迄今为止有哪些已经兑现，有哪些希望渺茫。

现年80岁的美国总统拜登周二正式宣布，他将参加2024年的大选角逐

现年80岁的美国总统拜登周二正式宣布，他将参加2024年的大选角逐

（德国之声中文网）许多人预料之中的现在已经成为现实：美国总统乔·拜登宣布他将竞选第二个任期。随着其连任竞选开始，我们回顾一下他迄今为止取得的成就：在他上次竞选总统时，乔·拜登设定了很高的目标--但他能够实现什么？ 他必须克服哪些挑战？

失业率：50 年来最低

2020 年，新冠病毒危机导致失业率大幅上升，最高达到 14% 以上。

今天，拜登可以骄傲地说，自己是将失业率降至 3.4% 的总统，这是 50 年来的最低水平。根据美国劳工部的数据，美国经济创造的工作岗位比预期多得多--仅在非农业部门，就增加了 517,000 个新工作岗位。

未来科技：激励成功

2022 年 8 月，拜登以 520 亿美元的联邦资金和美国《芯片与科学法案》，帮助美国国内芯片行业提高半导体产量。

未来的技术，包括计算机芯片、电池、电动汽车，甚至关键矿物，都将回归"美国制造"。供应链将通过投资激励和积极的产业政策得到保障。此举已被证明是成功的：所有主要的全球芯片和电池制造商都计划在美国投资数十亿美元的项目。

美国为何大举投资芯片行业？

通胀法案：效果可期

补贴、税收抵免、贷款--作为 2022 年 8 月签署成为法律的降低通货膨胀法案 (IRA) 的一部分，美国将在未来 10 年内花费约 3690 亿美元来应对气候危机。可再生能源将得到扩展，私人家庭的能源效率将会提高，燃气和燃煤发电厂的排放量将会减少。

购买电动汽车的客户如果使用二手车可获得 4000 美元的减税，如果是新车则可获得 7500 美元的减税。美国希望到 2030 年将二氧化碳排放量减少 40%。

图为拜登2022年8月签署降低通货膨胀法案（IRA）

图为拜登2022年8月签署降低通货膨胀法案（IRA）

医保：有所改善

作为降低通货膨胀法案的一部分，640 亿美元被指定用于美国医疗保健系统，以帮助公民支付私人医疗保险费用，并使处方药更容易负担。个人医疗支付也设有上限，糖尿病患者每月只需支付 35 美元的胰岛素费用。

全面基建：热火朝天

价值约一万亿美元的基础设施法案于 2021 年 11 月以两党多数票获得通过。拜登的现代化项目预计将对全国的道路、桥梁和铁轨以及港口和机场进行大规模修缮。该法案还计划建设更多的电动汽车充电站并推广电动公交车。最后，农村社区将获得宽带互联网接入。

同性婚姻：更多保障

拜登于2022年12月签署《尊重婚姻法》已经生效成为法律。该法律规定各州必须承认在美国其他州举行的同性婚姻。该法案还推翻了被视为违宪的将婚姻定义为一男一女之间的结合的法条。

图为美国交通部长布蒂吉格 (Pete Buttigieg)

图为美国交通部长布蒂吉格 (Pete Buttigieg)

拜登开创了历史：他任命了一名公开的同性恋者担任内阁成员，即交通部长布蒂吉格 (Pete Buttigieg) 。

盟友合作：重归于好

当他的前任特朗普依靠美国单干，甚至高声呼吁美国退出西方防务联盟北约时，拜登却领导美国回归传统的美国外交政策和国际合作。俄罗斯入侵乌克兰后，美国与欧盟共同支持乌克兰。此后，美国向乌克兰提供了超过 700 亿欧元的援助。

俄罗斯入侵乌克兰后，美国与欧盟共同支持乌克兰，图为拜登和肖尔茨在2022年6月的G7峰会上

俄罗斯入侵乌克兰后，美国与欧盟共同支持乌克兰，图为拜登和肖尔茨在2022年6月的G7峰会上

枪支控制：略有进展

当拜登于 2022 年 6 月签署枪支安全立法生效之后，他称这是朝着防止枪支暴力迈出的具有里程碑意义的一步，但他也承认他曾希望更多。民主党和共和党之间达成的最低妥协要求加强对 21 岁以下枪支购买者的控制。政府采用财政激励措施鼓励各州减少具有潜在危险的枪支拥有者数量。

十亿美元的一揽子计划旨在使学校更安全，并在全国提供更好的心理保健服务。然而，由于共和党的反对，拜登禁止突击步枪的努力失败了。在得克萨斯州乌瓦尔迪和纽约州布法罗发生致命枪击事件中，共有 19 名儿童和 12 名成人丧生，该法律被认为未能达到预期效果。

堕胎权：历史倒退

拜登的成绩记录因他无法执行他最初宣布的许多计划而大打折扣：扩大的儿童税收抵免已经到期但未续签，学生贷款计划已被搁置，警察改革也停滞不前。

值得注意的是，拜登和民主党未能在全国范围内实现堕胎权。保守派主导的最高法院于 2022 年 6 月推翻了宪法规定的堕胎权。

阿富汗撤军：非常糟糕

从喀布尔仓促撤军是拜登总统任期内的一个败笔。阿富汗民众拼命爬上美国撤侨飞机的照片震惊了世界。

这位总统想尽可能安静地结束阿富汗战争，但撤军行动令举世哗然，可谓惨败。

尤其是，拜登顽固地公开坚持要在 2021 年 9 月 11 日--世贸中心和五角大楼遭受恐怖袭击 20 年纪念日--之前结束行动，他以为这样可以载入史册，然而获得的是严厉批评。在疏散工作中，喀布尔机场前发生的另一起恐怖袭击造成至少 170 名阿富汗公民和 13 名美国士兵死亡。

在美军撤离阿富汗的过程中，喀布尔机场前发生的一起恐怖袭击造成至少 170 名阿富汗公民和 13 名美国士兵死亡

在美军撤离阿富汗的过程中，喀布尔机场前发生的一起恐怖袭击造成至少 170 名阿富汗公民和 13 名美国士兵死亡

移民政策：踌躇不前

在美墨边境，拜登表示他希望实施比他的前任特朗普更人道的移民政策，并任命他的副总统哈里斯领导实施。但到目前为止，他们的任务失败了。虽然孩子们不再在边境与父母分离并被关在笼子般的营地里，但难民仍然不能家庭团聚。

未经司法审查驱逐出境仍然习以为常。每天进入边境的人数仍然很高--2022 年 12 月为 8,000 人。拜登的新计划允许每月从委内瑞拉、尼加拉瓜、古巴和海地合法入境最多 30,000 名移民，条件是他们在两年内通过严格的背景审查。与此同时，来自这些国家的 30,000 名被视为非法的移民将被驱逐出境。

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