 拜登發表全國談話：絕不讓普丁與哈馬斯獲勝 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.10.2023

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时政风云

拜登發表全國談話：絕不讓普丁與哈馬斯獲勝

美國總統拜登發表談話，宣布將向國會提出緊急預算需求，支持以色列和烏克蘭等盟友。與此同時，在中國國家主席習近平也首度針對以哈衝突表達了立場。中美雙方各說了什麼？

美國總統拜登19日罕見在白宮的橢圓形辦公室針對以哈衝突發表談話

美國總統拜登19日罕見在白宮的橢圓形辦公室針對以哈衝突發表談話

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週四（10月19日）在白宮橢圓形辦公室發表全國演講，表示將向國會提出「緊急預算請求」，希望美國人民和國會能繼續支持烏克蘭和以色列。

此次是拜登任內第二度在橢圓形辦公室內發表全國演說，內容除了再度提及他出訪以色列時的發言外，也強調美國必須再次充當「世界的燈塔」，並堅稱以色列和烏克蘭人民的需求，對美國的國家安全利益至關重要。 

拜登指出，「（援助烏克蘭和以色列）是一項明智的投資，將為美國幾代人的安全帶來紅利」。他強調，這些經費幫助保護美國軍隊免受傷害，並為子孫後代建立一個更安全、更和平、更繁榮的世界。

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不過，拜登也表示不會放棄以巴的「兩國解決方案」，「以色列和巴勒斯坦人同樣值得生活在安全、尊嚴及和平中。」

值得一提的是，拜登將哈馬斯稱為「恐怖份子」、俄羅斯總統普丁為「暴君」，並將兩者相比擬。他稱，哈馬斯和俄羅斯總統普丁分別代表著不同的威脅，但雙方有著同樣的目標，「都想摧毀鄰國的民主制度」。

拜登稱，他不會讓「哈馬斯這樣的恐怖分子和普丁這樣的暴君獲勝」，並示警如果允許侵略繼續下去，「衝突和混亂可能會蔓延到世界其他地區。」

哈馬斯是巴勒斯坦伊斯蘭激進武裝團體，被德國、美國、歐盟和以色列等國視為恐怖組織。 

美國總統拜登18日訪問以色列，並與以色列總理納坦雅胡會晤

美國總統拜登18日訪問以色列，並與以色列總理納坦雅胡會晤

援助恐暫時難以落實

美國長期以來一直向以色列提供安全援助，根據一份為期10年的諒解備忘錄（MOU），以色列每年獲得美國約40億美元的援助。而拜登新的要求將向以色列提供額外數十億美元的資金。

拜登表示，他將在週五（20日）請求國會批准向以色列提供額外資金。知情人士透露，該筆援助資金的總額將達140億美元。

與此同時，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）19日向聚集在加沙邊境的以國部隊喊話，告訴他們「很快就會從內部看到加沙」，顯示出以軍有可能將啟動旨在消滅哈馬斯的地面行動。

先前有消息稱，白宮將向美國國會提出一項金額超過1,000億美元的緊急預算需求，計畫向烏克蘭、以色列、台灣及美墨邊境提供援助。但有鑒於美國眾議院仍未選出新一任議長，這項援助是否能落實，也打上了一個大問號。

新加坡《聯合早報》20日發表社論指出，拜登希望為中東局勢降溫努力但恐怕效果有限。目前，中東局勢一直向著險惡發展，且各方都拿不出解決方案。外界只能祈禱悲劇以最短的時間和最小的代價結束。目前看來，這可能只是一種奢望。

美國眾議院在前議長麥卡錫遭到罷免後，目前議長仍處於懸缺狀態，圖為美國國會示意圖（資料照）

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習近平首度表態

拜登喊話國內繼續支持援助以色列和烏克蘭的同時，中方則重申了既有立場

中國國家主席習近平19日在會見訪問北京的埃及總理馬德布利時，首度就以色列和哈馬斯的衝突發表看法。他說，當務之急是盡快停火止戰，避免衝突擴大甚至失控、造成嚴重人道危機。

與拜登相同的是，習近平也提到，解決以色列和巴勒斯坦衝突的根本出路，是落實「兩國方案」，也就是要建立獨立的巴勒斯坦國，並實現雙方和平共處。

中方稱，願意與埃及和阿拉伯國家加強協調，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

此外，中國政府中東問題特使翟雋19日也在卡達首都多哈會見了俄羅斯中東和非洲國家事務特別代表、俄國外交部副部長博格丹諾夫，就以巴局勢交換意見。

翟雋表示，中方對巴以衝突造成大量平民傷亡、巴勒斯坦人道主義情勢急劇惡化感到痛心，反對並譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法。

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翟雋重申中國外長王毅先前的談話，強調雙方衝突演變至今的根本原因在於巴勒斯坦人民的權利未獲得保障，表態中國及俄羅斯在此議題上「立場一致」，中俄願意保持溝通協調，推動局勢降溫、推進重回巴以和談。

博格丹諾夫回應，俄方對當前巴勒斯坦面臨的人道危機感到憂慮。俄方呼籲國際社會應共同努力，避免危機進一步升級並向地區外溢，願與中方一起推動停火。 
（綜合報導）

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