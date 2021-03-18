 拜登登机时连跌三次 都是风的错？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2021

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新闻广角

拜登登机时连跌三次 都是风的错？

本周五，美国总统拜登搭乘专机前往亚特兰大时，在“空军一号”舷梯上一连绊了三跤，引起外界对其身体状况的担忧。白宫出面澄清，这只是大风情况下的小小失误，总统的身体“百分百没事”。

USA Präsident Joe Biden

拜登站在“空军一号”机舱门口

（德国之声中文网）多家媒体的摄像机都捕捉到了这个画面：拜登在马里兰州安德鲁斯空军基地登上"空军一号"专机时，先是以轻快的步伐登上舷梯，突然他绊了一跤，但他很快起身继续前行，没想到又连跌了两次，最后一次膝盖碰到台阶。不过他全程用手扶着栏杆，看起来并没有伤到，而且很快站起来抚平裤脚，走完所有台阶之后，他转身敬礼示意，随后走进机舱。

这一段小小的插曲引起外界关注。现年78岁的拜登是美国有史以来当选时年龄最大的总统，他的健康状况一直备受瞩目。去年11月，他曾在和自己的宠物犬玩耍时不慎扭伤脚踝。这次在飞机舷梯上接连跌倒三次，更是引发热议。

英国《卫报》（The Guardian）相关报道的开篇第一句就是："拜登的支持者曾经扬言，这位美国总统在上任以来的两个月里'一步'都没走错，没成想竟然有了不好的应验。"

白宫方面立刻出面澄清，总统的身体没有问题。白宫副发言人让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示："当时风很大。我自己上台阶的时候都差点摔倒。他的身体百分之百没问题。"

当然他的政敌并不会放过这一机会：前总统特朗普的儿子小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr.）在推特上发帖讽刺道："别在意美国总统这么脆弱，以至于被一阵风反复吹倒。……这儿没什么热闹可看，大伙儿散了吧！"

当然这条推文也引来了不少人对他父亲的嘲讽，因为特朗普在任总统期间也有一次走下斜坡的时候步伐不稳，被媒体拍到。在竞选期间，特朗普也多次拿年龄来调侃和攻击拜登，因为虽然两人都年过七旬，但是拜登还比特朗普年长三岁。

由于中美之间的高层对话刚刚结束，这一段小插曲也受到中国网友的关注。在微博上，#拜登登机时不慎连摔三次#成为热门话题，网友评论中其中不乏冷嘲热讽之词。有人指出，75岁以上的老人，能做到上坡不喘、爬楼梯不扶，都属于非常健康的了。加上飞机的登机梯很陡，连摔三次也是可以理解的，"不必过分解读"。

USA Russland | Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag

还有网友贴出了俄罗斯总统普京说"我祝他身体健康"的照片。此前拜登曾经就俄反对派人士纳瓦尔尼被神经毒剂谋害的遭遇表态，称普京是"杀手"，"他将付出代价"。随后普京对此回应道："我该怎么回答他（拜登）呢？我会告诉他保持健康！我祝他身体健康。"普京还强调，他不是在开玩笑，也不是在讽刺。

白宫通讯联络办公室主任贝丁菲尔德（Kate Bedingfield）在推特上表示，拜登状态很好，"他甚至都不需要随行的医疗人员进行任何的治疗处理。就是上楼梯的时候没踩稳，没有别的。"

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