拜登“登基”大典 华府如临大敌

(德国之声中文网) 1月6日暴力冲击国会事件后，美国首都华盛顿就一直处于非常状态。随着1月20日新总统拜登就职典礼的临近，各界对再一次发生暴乱的担忧与日俱增。与此同时，华盛顿地区的新冠疫情也着实令人揪心。

往年，数以万计的、来自全国各地的民众聚集在林肯纪念堂与国会山之间的国家广场上，总统就职典礼仿佛一个喜庆色彩浓厚的民俗节日，各路演艺界明星登台献艺、一展歌喉。就职典礼结束后，新总统与副总统还会沿着宾夕法尼亚大道前往白宫，一路上,服饰华丽的美军仪仗队、军乐队鼓号齐鸣，将现场气氛推向高潮。根据统计，2009年奥巴马的就职典礼吸引了180万民众围观，2017年特朗普就职时也有大约50万名围观民众。

今年的情况大不相同。华盛顿特区市长、邻近的马里兰州州长、弗吉尼亚州州长联合发布声明，强调将与联邦政府合作确保首都地区在权力交接期间的安全，"鉴于之前的暴乱以及致命的新冠疫情，我们一反常态地鼓励美国人民不要前往华盛顿特区。"

担忧军队有内鬼

在1月6日暴力冲击国会事件发生之前，各界就已经预计今年的就职典礼规模会远小于往年。拜登团队1月初就对外表示，鉴于新冠疫情，锣鼓喧天地在宾夕法尼亚大道举办游行是极不合适的。而在暴力冲击事件后，新冠疫情反而退居次席，各界开始忧虑安全问题。目前，安全机关已经动员了2.5万名国民警卫队士兵进驻华盛顿市区，远远超过2017年特朗普就职典礼时的8000人规模。许多士兵就近驻扎在国会大厦内，他们席地躺在大理石地砖上休息的画面传遍了全球。

躺在国会大厦地砖上休息的士兵

美国安全机关甚至还担心这2.5万名士兵中可能藏有"内鬼"。这一怀疑并非空穴来风：国会大厦暴乱事件的125名被捕者中，有多名现役或者退役军人。美国军方透露，在常规的军队自查之外，联邦调查局也正在逐一审核2.5万名士兵的身份背景。

全面警戒

美国特勤局现在也全面接管了就职典礼的安保工作。当局还出台了一系列安保管制措施，随着1月20日的临近，越来越多的市区道路被封锁，军警人员还在国会大厦四周拉起了两米高的铁丝网，士兵持枪巡逻。

一名住在国会山附近的华盛顿市民对德国之声表示，他现在很有安全感，因为华盛顿现在仿佛是一个军事基地。不过，并非所有市民都像他这般有安全感：在华盛顿市中心，许多商店、办公楼的门窗上都钉上了木板。

华盛顿市中心的街道空空荡荡

从上周末起，华盛顿市中心的13座地铁站就已关闭，当局试图用这种方法来阻碍示威者前往敏感地区。国会山与林肯纪念堂之间的国家广场也将至少封闭到1月21日。民宿租赁平台Airbnb也宣布，已经取消了就职典礼前后数日华盛顿周边地区的所有住宿订单。该公司表示，此决定是应华盛顿市长以及相邻两州州长的请求而做出的；而且已经有线索显示，武装分子以及暴乱分子有意前往华盛顿扰乱拜登的就职典礼；"我们将继续确保这类人员不利用我们的平台。"

不过，这一系列措施是否能阻挡住激进抗议者，还是一个大大的问号。外界希望，情况至少不要像1月6日那样糟糕。

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