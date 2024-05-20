拜登现身毕业典礼 直面回应抗议浪潮

美国总统拜登出席莫尔豪斯学院的毕业典礼并发表讲话，他首次直接回应学生的抗议浪潮，表示听到了抗议的声音，加沙冲突亦让他心碎。有毕业生在拜登演讲时背对着他，也有人举着巴勒斯坦旗帜，不过他的演说并未被打断。

（德国之声中文网）美国总统拜登周日（5月19日）参加了莫尔豪斯学院毕业典礼。他在讲话中首次直面回应美国大学生的抗议活动。他表示，他听到了他们的声音，加沙冲突的画面也让他心碎。他说：“我支持和平非暴力抗议。” 位于佐治亚州的莫尔豪斯学院是一所历史悠久的传统非裔大学。到场的一些毕业生穿了黑色长袍，肩上披着巴勒斯坦围巾。拜登表示：“你们的声音应该被听到，我向你们承诺，我有听见。”拜登还表示，加沙地区正面临人道主义危机：“这是世界上最艰难、最复杂的问题之一，不是容易解决的。我知道这让你们中的许多人感到愤怒和沮丧，包括我的家人。但最重要的是，我知道这让你们心碎，我亦感到心碎。”

美国多所大学学生针对以色列在加沙的军事行动举行了大规模抗议活动。其中包括哥伦比亚大学、耶鲁大学、纽约大学等多所著名大学，这些抗议活动也并不总是以和平的方式收场。4月末，纽约大学以及耶鲁大学校方称，有数十名拒绝停止未经批准的抗议活动的示威者被逮捕。

美国大学校园抗议活动席卷各地 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

哥伦比亚大学取消了主要的大型毕业典礼活动。在莫尔豪斯学院，宣布拜登将成为毕业典礼的演讲嘉宾的消息也引发了一些反对的声音。一些莫尔豪斯学院的校友在网上发布了一封谴责校方邀请拜登的公开信，并征集签名以向莫尔豪斯学院院长施压，要求他撤销邀请。公开信声称，拜登对以色列的态度等同于支持在加沙的种族灭绝，这与莫尔豪斯学院最著名的毕业生马丁·路德·金博士所表达的和平主义背道而驰。

去年10月7日，恐怖组织哈马斯在以色列境内屠杀、劫持人质，导致约1200死亡并引发了加沙战争。

根据加沙地区的卫生官员的统计，以色列的攻击已造成超过3.5万巴勒斯坦人死亡。

尽管有抗议的声音，不过拜登最终还是出席了这次活动。拜登收获的掌声并不十分热烈。至少有7名毕业生以及一名教职员工在拜登演讲时背对着他，也有一名学生披着巴勒斯坦旗帜。典礼附近，也有示威者举着写有“解放巴勒斯坦”、“救救孩子”和“立即停火”等标语的牌子，警察在旁监视。

莫尔豪斯学院授予了拜登荣誉法学博士学位。在场的观众中也出现了支持他“再来四年”的呼喊声。拜登之后飞往底特律，参加当地民权组织全国有色人种协进会（NAACP）举行的晚宴并发表讲话。莫尔豪斯学院所在的佐治亚州和底特律所在的密歇根州都是关键竞选州。2020年大选中，拜登在这两州险胜，如果他希望在十一月的大选中再次胜选，他需要在这两个地区争取黑人选民群体。在底特律，NAACP晚宴的入口外，大约有200多名支持巴勒斯坦的抗议者。他们挥舞着旗帜，举着呼吁停火的标语，并高呼“解放巴勒斯坦”。

（美联社等）



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