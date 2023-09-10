拜登率美企高管抵越南 谈半导体稀土合作

美国总统拜登周日率官员和科技业高管组成的代表团抵达越南，越南最高领导人阮富仲欢迎拜登的到来。美国和越南接下来将就区域安全、半导体等议题进行会谈，并且提升双边关系至最高级别的「全面战略合作伙伴关系」。
（德国之声中文网）在结束二十国集团(G20)峰会的行程之后，美国总统拜登于周日（9月10日）下午抵达越南河内，开始于9月10日至11日对越南进行访问。
越通社报导称，此次访问是在两国建立全面伙伴关系10周年之际进行的。越南当局9月10日下午在越南主席府举行欢迎拜登的仪式，由越南最高领导人、越南共产党中央总书记阮富仲主持。欢迎仪式结束后，阮富仲与拜登分别率领的越南和美国高级代表团在越共中央总部举行会谈。
双方此次还会签署最高级别的「全面战略合作伙伴关系」。越南至今只与俄罗斯、印度、韩国和中国等四个国家缔结这一最高级别的伙伴关系。
拜登在一场公开会谈中向阮富仲表示：「在我认为非常关键的时刻，越南和美国是至关重要的合作伙伴。」他强调，希望能在24小时的访问期间就气候、经济和其他问题上取得进展。阮富仲也赞同他们的会晤为扩大双边关系提供了「绝佳机会」，并且感谢拜登邀请他不久后访问华盛顿。
明天，拜登将与越南国家主席武文赏以及总理范明正会面。这位美国总统此行旨在深化与越南的关系，以抗衡中国在该地区的的扩张态势。美国国安顾问沙利文本周早些时候表示，这次访问是「加强我们外交关系的重要一步」，越南将在美国在印太地区的伙伴关系中发挥「主导作用」。
此次随行的美国副国安全顾问芬纳（Jon Finer）向媒体表示，美越关系走过了五十年的历程，从越战期间的冲突到美越关系正常化，再到越南成为顶级贸易伙伴并且分担了华盛顿对南海安全的担忧。
芬纳还谈到了有关越南同时正在寻求从俄罗斯购买武器的消息。他承认越南与俄罗斯有着长期的军事关系，并表示美国将继续与越南和其他同俄罗斯有着类似关系的国家合作，以试图限制它们与俄罗斯的互动。
与此同时，预计美越双方也将借此机会宣布在半导体方面开展新的合作，并且就用于制造智能手机和电动汽车电池等高科技设备的稀土矿供应举行详细会谈。美国希望减少从中国采购稀土，因此稀土储量仅次于中国的越南将在这一过程中发挥关键作用。
路透社报道称，来自谷歌、英特尔、安靠（Amkor）、美满（Marvell）和波音等公司的高管将于周一在河内与越南科技高管和美国国务卿布林肯会面。
拜登预计还将谈及人权话题，并在巩固经济关系和捍卫人权之间取得平衡。据人权观察组织（Human Rights Watch）称，越南政府一向以压制异议、骚扰和虐待批评者、进行不公正审判和逼供而闻名。
（法新社、美联社、越通社、路透社等）
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