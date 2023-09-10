拜登率美企高管抵越南 谈半导体稀土合作

（德国之声中文网）在结束二十国集团(G20)峰会的行程之后，美国总统拜登于周日（9月10日）下午抵达越南河内，开始于9月10日至11日对越南进行访问。

越通社报导称，此次访问是在两国建立全面伙伴关系10周年之际进行的。越南当局9月10日下午在越南主席府举行欢迎拜登的仪式，由越南最高领导人、越南共产党中央总书记阮富仲主持。欢迎仪式结束后，阮富仲与拜登分别率领的越南和美国高级代表团在越共中央总部举行会谈。

双方此次还会签署最高级别的「全面战略合作伙伴关系」。越南至今只与俄罗斯、印度、韩国和中国等四个国家缔结这一最高级别的伙伴关系。

深化两国关系

拜登在一场公开会谈中向阮富仲表示：「在我认为非常关键的时刻，越南和美国是至关重要的合作伙伴。」他强调，希望能在24小时的访问期间就气候、经济和其他问题上取得进展。阮富仲也赞同他们的会晤为扩大双边关系提供了「绝佳机会」，并且感谢拜登邀请他不久后访问华盛顿。

阮富仲与拜登率领越南和美国高级代表团举行会谈

明天，拜登将与越南国家主席武文赏以及总理范明正会面。这位美国总统此行旨在深化与越南的关系，以抗衡中国在该地区的的扩张态势。美国国安顾问沙利文本周早些时候表示，这次访问是「加强我们外交关系的重要一步」，越南将在美国在印太地区的伙伴关系中发挥「主导作用」。

从冲突到合作

此次随行的美国副国安全顾问芬纳（Jon Finer）向媒体表示，美越关系走过了五十年的历程，从越战期间的冲突到美越关系正常化，再到越南成为顶级贸易伙伴并且分担了华盛顿对南海安全的担忧。

芬纳还谈到了有关越南同时正在寻求从俄罗斯购买武器的消息。他承认越南与俄罗斯有着长期的军事关系，并表示美国将继续与越南和其他同俄罗斯有着类似关系的国家合作，以试图限制它们与俄罗斯的互动。

从越战结束到今天 美国的失败 1975年，南越首都西贡陷落前夕，一批曾在美国船只工作的越南人正惊慌失措地爬上屋顶，乘搭最后一批撤离越南的直升机。这张举世知名的照片，成为了美国在越南失败的象征。

从越战结束到今天 战争纪念 纪念越战的战争遗迹博物馆距离前美国大使馆只有12分钟的步行路程。这里除了记录了“美国侵略越南战争”（越战在当地的说法），亦一样记录了越南的抗法独立战争。这个旅游热点同时提供大量本土及国际摄影师的作品。

从越战结束到今天 古芝地道 这张摄影者不明的图片拍摄于距离南越首都西贡20公里的地方古芝。越南南方民族解放阵线（越共）在那里建造了一个庞大的地道系统，内里有指挥部、医院及战地厨房。越战时期，美国对越共多次进行轰炸，又透过 “除草作战方案”及“牧场工行动”，执行落叶计划对抗越共，当中使用了毒性极强的落叶剂“橙剂”。但无论怎样，还是不能驱逐敌人。

从越战结束到今天 总统府的宁静 美国海军陆战队最后一架直升机被撤离后一天，北越军在南越的总统府公园休息。二十年的困苦中，有数百万人死去。此后，越南不仅独立，亦统一了。今天，这地方改称为“统一宫”，成为了胡志明市（原“西贡”）的一个休闲热点。

从越战结束到今天 美莱村屠杀 早在西贡陷落之前，美国人的声誉已经扫地。其中一次有名的事件是美军1968年在美莱村进行的屠杀。几小时内，美国士兵杀死了504人，当中包括了老人、妇女、儿童以及婴儿。而这场屠杀，并不是一宗独立事件。

从越战结束到今天 “河内希尔顿” 被美军称为“河内希尔顿”的火炉监狱为越南战争期间，北越用作关押战俘的一所监狱。在照片中，监狱长在跟监犯对话。这监狱拘禁的主要是在轰炸中被击落的美国飞行员。

从越战结束到今天 从囚犯到参议员 火炉监狱最著名的囚犯为美国现任参议员约翰•麦凯恩（John McCain）。2009年，当他重返这地方的时候，得到了比第一次去时更亲切的招待。

从越战结束到今天 专制统治的合法性 直到今天，实行专制主义统治的越南共产党，仍然能从越战中取得相当程度的合法性。这些古旧的宣传海报，提醒了1975年北越军的胜利。不过，越南战争其实也是一场内战这回事，永远都不会被提及。

从越战结束到今天 畅销的宣传海报 旧的宣传海报，在现时可是非常的畅销。专门卖这种海报的店铺，光是在河内以及胡志明市就有数十家。几乎所有的客人都来自西方。

从越战结束到今天 共产党咖啡厅 9千万的越南人当中，约有三分之二未满35岁。他们只能透过叙述来认识战争。在越南旅游，不难发现，相较起西方旅客，这场战争的存在对当地人来说并不是那么的明显。这场战争会被用于商业上：河内的Cong Caphee（共产党咖啡厅），以仿战争味道的装潢吸引来客。 作者: Rodion Ebbighausen



谈半导体、人权

与此同时，预计美越双方也将借此机会宣布在半导体方面开展新的合作，并且就用于制造智能手机和电动汽车电池等高科技设备的稀土矿供应举行详细会谈。美国希望减少从中国采购稀土，因此稀土储量仅次于中国的越南将在这一过程中发挥关键作用。

路透社报道称，来自谷歌、英特尔、安靠（Amkor）、美满（Marvell）和波音等公司的高管将于周一在河内与越南科技高管和美国国务卿布林肯会面。

拜登预计还将谈及人权话题，并在巩固经济关系和捍卫人权之间取得平衡。据人权观察组织（Human Rights Watch）称，越南政府一向以压制异议、骚扰和虐待批评者、进行不公正审判和逼供而闻名。

（法新社、美联社、越通社、路透社等）

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