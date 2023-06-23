拜登：「獨裁者」言論不影響中美關係

（德國之聲中文網）週四（6月22日），美國總統拜登（Joe Biden）針對其稱習近平為獨裁者、引發中國抗議一事表示，他不認為自己的言論會破壞或複雜化美國與中國的關係，同時拒絕收回該說法。

路透社報導，拜登週二（20日）在加州的1場籌款活動上談到中國間諜氣球事件時，稱習近平對該氣球飛過美國領空一事並無掌握，而這令作為「獨裁者」的習近平感到非常尷尬。中國外交部發言人毛寧次日對此表達了抗議，稱拜登的言論是「嚴重侵犯中方政治尊嚴」的「政治挑釁」。

報導指，拜登22日在白宮告訴記者：「那些我認為與中國關係有關的事實，不論我選擇談或避談，我都不會做出太大的改變。」他表示，他「不認為這會造成任何真正的後果」，並稱美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最近對中國進行了一次愉快的訪問，他自己也期待短期內能與習近平會面。

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）21日亦曾表示，華盛頓雖期待與中國「在適當的時機」進行外交接觸，但這並不代表美方不會對中美之間的分歧直言不諱。

CNN等多家美媒報導，在拜登發表22日的回應前，中國駐美大使館同日曾發表聲明，稱中國駐美大使謝鋒21日已向白宮和美國國務院資深官員，提出嚴正表態和強烈抗議。聲明也表示，拜登的「貶低」言論違背美方承諾、損害中美互信，並呼籲美方立即採取行動，以化解此事造成的負面影響，否則將「承擔一切後果」。

然而，路透社引述分析人士說法，稱中美雙方均無意讓拜登此次的爭議言論，破壞兩國近期改善關係的努力。路透社並指出，中國的官方媒體22日均未報導此事。

此前，拜登亦曾稱中國是個「本質上的獨裁政權」，並表示世界上沒有其他領導人會想成為習近平。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 不铺红地毯、只给画红线 布林肯此次北京之行是美国国务卿5年来首次访华，也是拜登政府上台后美方访华的最高级别官员。不过，当布林肯抵达北京首都国际机场时，没有红地毯，没有人献花，到场迎接的中方官员只有相对级别较低的外交部北美大洋洲司司长杨涛。有意思的是，机场地面还画有几道红线，而现场照片也正好捕捉到布林肯脚踩“红线”的瞬间。在中美关系处于历史性低谷之际，所有这一切似乎都具有象征性意义。不过，也有专家指出，除了希拉里·克林顿2012年作为国务卿访华时中方为她铺了红地毯外，克里、蒂勒森、蓬佩奥等美国国务卿抵达中国时，停机坪也没有红地毯。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 中国官媒不提布林肯说了什么 布林肯6月18日早上抵达北京，下午抵达钓鱼台国宾馆，与中国国务委员兼外交部长秦刚会谈。不过，中国央视18日晚上7时播出的《新闻联播》却没报道此事。对于布林肯和秦刚长达6、7个小时的会谈，中国官媒新华社等只报道了秦刚以训诫口气表达的中方立场，但未提布林肯说了什么。新华社称，秦刚表示，“当前，中美关系处在建交以来的最低谷”，并强调“台湾问题是中国核心利益中的核心”，“也是最突出的风险”。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 分析：为习近平11月出席旧金山APEC峰会铺路 布林肯在与秦刚会谈后在推特写道，双方讨论了如何通过开放的沟通渠道负责任地管理两国的关系。美国国务院发表声明指出，布林肯强调了双方保持沟通渠道畅通的重要性，提出和中国在一些议题上可以合作，但同时表示，美国将继续保护美国人的利益，维护基于规则的国际秩序。《华尔街日报》先前分析，美中最近恢复对话的驱动力之一，是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会。北京希望为中国国家主席习近平出席该会议并与美国总统拜登单独会面铺平道路。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 口罩的意义 从现场照片可以看到，在布林肯率领的美方代表团分别与中国外长秦刚以及中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅为首的中方代表团会晤时，除秦刚、王毅以外的中方人员都戴着口罩，美方人员除布林肯外也“入乡随俗”地戴上了口罩。今年3月北京斡旋沙伊两国达成协议的画面显示，在三方会谈上，所有官员都没戴口罩，与现在布林肯会晤北京官员的画面形成鲜明对比。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 悬念揭晓 直到最后一刻，中国国家主席、中共最高领导人习近平是否会接见布林肯一直是一个悬念。就在布林肯抵达北京的前夕，中国主席习近平会见了微软前总裁盖茨，称其是老朋友，并表示他始终寄希望于美国人民。分析家认为，如果习近平不见布林肯，那中美关系将会更加堪忧。如果见，双方关系可望进一步缓和，习近平11月赴旧金山参加APEC峰会时也可能对美国进行一次正式访问。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 布林肯完成此行的主要目标 按惯例，美国国务卿访华，中国领导人都会与之会晤。不过也有例外，比如布林肯前任蓬佩奥2018年10月访问中国时，习近平就没有见他。当时，中美贸易战已经登场，美国副总统彭斯刚刚发表强硬的对华政策演讲，双方关系非常紧张。如今，习近平在人民大会堂会见在中国气球侵入美国领空事件后推迟访华的布林肯，意味着中美将保持高层沟通，而布林肯也达成访华前宣布的与中国进行“坦率、直接和具有建设性”讨论的主要目标。会谈中，习近平坐在正中，左右手的长桌分别坐着中美官员。习近平和布林肯均没有戴口罩，而此前在与布林肯会晤中没有戴口罩的秦刚和王毅则和其他官员一样戴上了口罩。



美海警隊過航台海

中美關係因間諜氣球事件降至冰點，近期美方為恢復雙方的溝通，展現了積極的態度，布林肯本月稍早亦赴中會見習近平等一眾中國高層。然而，布林肯前腳才離開中國，1艘美國海警隊巡邏艦隔日便駛過台灣海峽，引發中國海警局新聞發言人甘羽批評美方「公開炒作」。

中國海警局22日發佈聲明稱，美國海警隊「斯特拉頓號」（Stratton）砲艦21日過航台灣海峽並公開炒作，中國海警艦艇對其全程跟監警戒，依法依規應對處置。

路透社報導，美國海軍第七艦隊同日稍晚亦發表聲明，「斯特拉頓號」20日進行例行巡航、通過台灣海峽，「途經國際法保障公海航行和飛越自由的水域」。

第七艦隊補充，斯特拉頓號過航台海，表明美國致力於印太地區的自由、開放，並強調美軍有權在國際法允許的任何地方行動。

台灣國防部表示，在斯特拉頓號由南向北執行「自由航行」任務期間，台灣軍方全程掌握周邊海空域動態，一切狀況均正常。

路透社引述安全消息人士說法，稱斯特拉頓號已於22日離開海峽。

21日，台灣軍方也曾表示，有1支由山東艦航母率領的中國艦隊駛過該海峽。

（路透社、美聯社、CNN等）

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