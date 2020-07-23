拜登：特朗普是首位当上总统的种族主义者

（德国之声中文网）根据《纽约时报》在其网站上公布的一段视频，周三（7月21日）拜登（Joe Biden）在同服务业雇员国际工会的工作人员进行视频会晤时说： “我们有过试图竞选总统的种族主义分子，这种人是有的。他（特朗普）是第一个当上总统的。” 今年11月3日，美国将选举总统大选。

同时，拜登指责特朗普在社会上传播种族主义，制造分裂。拜登说，“他根据肤色和出生地对待他人的方式绝对令人厌恶。” 拜登强调指出，“从来没有哪位在任总统这样做过……不管是共和党总统还是民主党总统。”

特朗普遭批是种族主义者

一位亚裔与会者此前曾表示，由于特朗普一再强调中国是新冠病毒的发源地，她感觉周围的气氛越来越紧张。

据《今日美国》报报道，特朗普对拜登的指责做出了回应。他说："或许除了林肯（Abraham Lincoln）是个例外之外，我为美国黑人所做的事情比任何人都多。"

李京慧/叶宣 （德新社）

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