拜登：特朗普是首位当上总统的种族主义者

可能成为美国民主党总统候选人的乔·拜登，称特朗普是美国历史上首位当选国家最高职位的种族主义者。
（德国之声中文网）根据《纽约时报》在其网站上公布的一段视频，周三（7月21日）拜登（Joe Biden）在同服务业雇员国际工会的工作人员进行视频会晤时说： “我们有过试图竞选总统的种族主义分子，这种人是有的。他（特朗普）是第一个当上总统的。” 今年11月3日，美国将选举总统大选。
同时，拜登指责特朗普在社会上传播种族主义，制造分裂。拜登说，“他根据肤色和出生地对待他人的方式绝对令人厌恶。” 拜登强调指出，“从来没有哪位在任总统这样做过……不管是共和党总统还是民主党总统。”
一位亚裔与会者此前曾表示，由于特朗普一再强调中国是新冠病毒的发源地，她感觉周围的气氛越来越紧张。
据《今日美国》报报道，特朗普对拜登的指责做出了回应。他说："或许除了林肯（Abraham Lincoln）是个例外之外，我为美国黑人所做的事情比任何人都多。"
李京慧/叶宣 （德新社）
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2020年美国总统大选即将登场，4年前特朗普当选时出现的俄罗斯势力却疑似依然存在于美国社会，试图干预大选。民主党议员提出疑虑，其总统候选人更表示已经对外国政府作出警告。
美国总统特朗普于当地时间7月19日接受了FOX周日新闻主持人华莱士采访。采访中，他重又显得信心满满，口若悬河地谈到了11月的美国大选、新冠疫情、侄女的新书，并多次质疑对手拜登的能力。
多名美国与联合国官员周二证实美国政府已正式递交退出世卫的通知书，预计将於2021年7月6日生效。此举引来各界批评，但也有部分共和党议员支持特朗普的决定。批评者表示，特朗普的决定将会威胁到美国人民的健康。